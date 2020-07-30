Konya Şeker’den çiftçilere 6.5 milyon TL bayram avansı

30 Temmuz 2020

KONYA-DÜNYA

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, geleneksel hale getirdikleri bayram avansı uygulamasında bu bayramda da üreticilere 6,5 milyon TL avans verildiğini söyledi. Bu avansla birlikte üreticilere ödenen avans toplamı geçen hafta verilen motorin avansıyla birlikte 263 milyon 752 bin 100 lirayı buldu.

Ramazan bayramı öncesinde olduğu gibi kurban bayramı öncesinde de nakdi olarak çiftçiye verilen bayram avansıyla çiftçinin rahat, huzurlu bir bayram geçirmesini sağlamak istediklerini ifade eden Konuk, "Ekonominin konjonktürel etkilerinden, finansal sıkışıklıklardan, bürokratik süreçlerden üreticinin üretim faaliyetinin olumsuz etkilenmemesi için, Konya Şeker önemli bir işlev üstlendi. Konya Şeker, Konya Ovası’nda üretimin kesintisiz sürmesi için bir yandan sanayi yatırımları gerçekleştirip üreticinin ürününü katma değerli hale getirerek, tarımsal üretim hacminin katlanarak büyümesini sağlarken, diğer taraftan üretimin tüm safhalarında üreticiye destek oluyor. Bunlarla birlikte Konya Şeker, yaptığı katma değerli üretim ve gerçekleştirdiği ihracat ile ülke ekonomisinin büyümesine de ciddi katkı sağlıyor” şeklinde konuştu.