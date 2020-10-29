Konya Teknik Üniversitesi, Hürsan Press ve Japonya ile işbirliği yapacak

29 Ekim 2020

KONYA-DÜNYA

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN), Hürsan Press ve Japonya Chuo Üniversitesi arasında yapılması planlanan ve hazırlıkları süren bir proje için akademik işbirliğine hazırlanıyor. KOSGEB AR-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Mücahid Barstuğan’ın Hürsan Press firması ile birlikte yürüttüğü, “Kaynak Dikişlerinin Yapay Zeka Entegre Edilmiş Robotlar Tarafından Kontrolü” adlı proje üniversite sanayi işbirliğine katkı sağlamayı hedefliyor.

Hürsan Press Ürün Geliştirme Müdürü Adem Dündar ve Üretim Planlama Sorumlusu Musa Yılmaz, proje yürütücüsü Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Mücahid Barstuğan konuyla ilgili KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik’i ziyaret etti. Ziyarette Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Karaman, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cemil Sungur bulundu.

Ziyarette, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış bir Ar-Ge merkezine sahip olan Hürsan Press ile TÜBİTAK ve üniversite-sanayi iş birliği kapsamında yapılan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Konya Teknik Üniversitesi, Hürsan Press ve Japonya Chuo Üniversitesi arasında yapılması planlanan ve hazırlıkları yürütülmekte olan akademik iş birliği hakkında da bilgi verilerek, üniversiteler ve uluslararası iş birliği çalışmalarının öneminden bahsedildi. Hürsan Press yetkilileri, üniversite-sanayi işbirliğine her zaman açık olduğunu, öğretim üyeleri ile birlikte yaptıkları çalışmalar haricinde öğrencilere de staj imkanı sunduklarını ifade etti.

Üniversite-sanayi işbirliğine büyük önem verdiklerini ifade eden KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, “Üniversite sanayi işbirliği adına yapılan tüm çalışma, proje ve işbirliklerini destekliyoruz. Bunun sonucunda elde edilen çıktıların üniversite-sanayi işbirliğine önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.