Konyaaltı Sahili’nde kiracı gitti, proje kaldı

24 Ocak 2020

Mehmet KARA

Böcek, ““İptal kararıyla ilgili mülkiye başmüfettişi raporları, Sayıştay ve iç denetçi raporlarıyla belgeler sunulmuştur. Daha fazla dayanmamız söz konusu değildir. Antalya Konyaaltı Sahili ranta kurban edilmemiştir” dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Sahili Projesi kiralama ihalesinin iptali konusunda düzenlediği basın toplantısında; “Kimse bizden halka değil, ranta dönük projeleri sürdürmemizi beklemesin. Tüyü bitmemiş yetim hakkını koruyarak, doğru projeleri Antalyalılara sunmaya devam edeceğiz” dedi. Böcek şöyle devam etti: “Konyaaltı Sahili Projesi için 29 Mart 2018’de Belediye Encümeni tarafından Konyaaltı Sahili’nin işletme kira ihalesi yapılıyor. Oysa Encümen’e bu konuda bir yetki verilmemiştir. Böyle bir ihale yapılabilmesi için Meclis kararı alınması gerekiyordu.”

Şartnamede 1500 yataklı otel gibi şartlara yer verilerek ihalenin adrese teslim hale getirildiğini savunan Başkan Böcek, “İhalede rekabet koşulları oluşmamış. Yükleniciden bir kuruş para çıkmamış. 254 milyon lirayı belediye harcamasına rağmen, güvenlik, temizlik ve bütün işletme giderleri de Büyükşehir Belediyesi’ne yüklenmiştir. Belediyemiz sekiz ayda 10 milyon 780 bin TL masraf etmiştir” dedi.

Göreve gelmesinden önce başlamış doğru projelerde yola devam edeceklerini hep dile getirdiklerini anlatan Böcek, “Önümüzdeki günlerde açıklamalarını yapacağımız yanlışlıklar da var” diye konuştu. “Kişilerle hiç işimiz yok. Çivi çakandan Allah razı olsun” diyen Muhittin Böcek şunları kaydetti: “İptal kararıyla ilgili mülkiye başmüfettişi raporları, Sayıştay ve iç denetçi raporlarıyla belgeler sunulmuştur. Daha fazla dayanmamız söz konusu değildir. Antalya Konyaaltı Sahili ranta kurban edilmemiştir. Bizim projelerle derdimiz yok. Projelerimizi ödüle layık gören herkese de teşekkür ediyoruz.”