Konyaaltı sahiline akaryakıt iskelesi planlanıyor

16 Ekim 2020

FİKRİ CİNOKUR-ANTALYA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Konyaaltı ilçe sınırlarında Antalya Büyük Liman ile Balıkçı Barınağı arasında yer alan Sarısu plajında, 64 bin 174 metrekare alanda akaryakıt boşaltım iskelesi yapılması planlanıyor. İskelede çeşitli şirketlere ait akaryakıt depolama tanklarının yanı sıra NATO tesislerinin de ihtiyacını karşılayan şamandıra sistemi bulunacak. 1 kilometre uzunluğundaki iskelenin yapımına denizciler tepki gösterdi.

Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı ve Deniz Ticaret Odası (DTO) Üyesi İzzet Ünlü, açık denizde yapılacak iskelenin tehlike yaratacağını ve büyük maliyetlerle yapılacağını savundu. İskelenin, Antalya Kaleiçi Yat Limanı’ndan, Sıçan adası ve Kemer yönüne giden ve gelen tekneler için risk oluşturacağını, kış döneminde 150 metre uzunluğundaki gemilerin de tehlike yaratacağını söyleyen Ünlü, iskelenen ayrıca deniz kirliliğine de yol açacağını ifade etti. Ünlü, şöyle devam etti: “1 kilometrelik iskeleye yanaşan 150 metre boyundaki gemiler 50 metre ara ile 5 gemi sancak tarafına, 5 gemi iskele tarafına yanaşıp mal boşaltmaya başladığında kış aylarında Manavgat tarafından esen rüzgar ile oluşacak dalga hareketi göz önünde bulundurulmuyor. İskeleye yanaşan gemilerin fırtınalı havalarda ve dalga boyu yükseldiğinde rıhtıma verdiği hasarın telafisi çok kötü sonuçlara sebep olabilecek. Denizin şakası olmaz. Oluşacak çevre ve deniz kirliliğini düşünmek bile istemiyorum. Sarısu plajı ve Beydağları Sahil Milli Parkı’ndaki doğal yaşam alanı korunmalı.”

“Yakıtın deniz altından botu hattıyla taşınması daha güvenli”

Sarısu Plajı’na yapılması düşünülen iskele, deniz ve yat turizminin kalbine saplanan bir hançer olacak” diyen Ünlü, “Sarısu Plajı önüne yapılması düşünülen iskele açık deniz olması nedeniyle riskli. Türkiye'nin en büyük ihracat limanlarından olan Ambarlı bir iç liman. Buradaki Kumport terminali 500 metre. Vizyon proje yapılacaksa Antalya limanından havalimanına uçak yakıtının denizin altına yapılacak boru hattıyla taşıyacak bir proje hayata geçirilmeli. Hem trafik rahatlar hem de oluşabilecek diğer riskler ortadan kaldırılmış olur” görüşünü dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi olumsuz görüş bildirdi

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu, ‘Sarısu Şamandıra Tesisi Dönüşüm Fizibilite Raporu’na dair yaptığı inceleme ve araştırmalarının ardından değerlendirme raporu hazırladı. Projenin Sarısu Plajı’na kara bağlantılı iskelenin de yapılması halinde Mavi Bayrak ödüllü Sarısu plaj alanının kaybedileceği, çevresel açıdan telafisi ve geri dönüşü olmayan sonuçların ortaya çıkacağına vurgu yapılarak, planlanan iskele sisteminden tamamen vazgeçilmesi istendi.

Raporda şu görüşlere yer verildi: “Yılda ortalama 22 milyon turistin ziyaret ettiği Antalya, Türkiye’de turizmin başkenti olup bunu büyük ölçüde temiz denizine ve doğasına borçlu. Şu anda mevcut şamandıra tesisleri bölgesinde günlük ortalama 8 bin kişi tarafından kıyı plaj kullanımı yapılabiliyor ve şamandıraların rekreasyon alanlarına etkisi göz ardı edilebilecek seviyede. Kıyı peyzajı ve dokusu şamandıralardan rahatsız edici boyutta etkilenmiyor. İskelenin inşa edilmesi durumunda gerek kıyı plaj kullanımı zedelenecek, gerekse bölgedeki rekreasyon alanları çok olumsuz etkilenecek.” Antalya Limanı arkasında bulunan 4 farklı petrol firmasına ait dolum tesislerinin toplam yıllık 3 milyon ton işlenmiş akaryakıt kapasitesi bulunuyor.