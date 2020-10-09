“Konya’da 1 ton süt üreten üreticinin sorumluluğunu taşıyoruz”

09 Ekim 2020

KONYA-DÜNYA

Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) Başkanı Edip Yıldız, ‘Her zaman için üreticilerimizin itibarını en iyi şekilde temsil ederek, haklarını ve çıkarlarını da en üst düzeyde savunmaktayız’ dedi. Konya üreticisine yakışır bir şekilde çalışma yürüttüklerini ifade eden Yıldız, “Bu yılın ilk ayından beri kurumsal yapımıza ve Konya üreticisine yakışır bir şekilde süreç işletiyoruz. Çünkü Konya’da üretilen 1 ton sütün sorumluluğunu taşıyoruz. Hiçbir zaman şov peşinde olmadık. Hiçbir zaman birtakım yerlere yaranma derdinde de olmadık. Kendim de üreticiyim ve 13 bin üreticinin de vebalini sırtımda taşıyan bir insanım. Hem şahsıma hem Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne hem de kurumumuza yakışır bir şekilde sadece üreticinin yüzünü güldürecek bir çözümün peşinde koştuk” ifadelerini kullandı.

“Çözüm odaklı çalışıyoruz"

Çözüm odaklı çalıştıklarını dile getiren Başkan Yıldız, “Süt fiyatlarında üreticinin artık tahammül sınırlarını aşan bir durum ortada. Bunun çözümü de çok zor değil. Amacımız kesinlikle tabana ılımlı mesajlar verip, ‘Bizler de bir şeylerin gayretini güdüyoruz’ şeklinde şov yapmak değil. Her zaman için kurum ve üreticinin itibarını en iyi şekilde temsil ederek, en üst düzeyde de üreticimizin haklarını ve çıkarlarını savunmak zorundayız. Bu sorumluluk anlayışıyla tüm üreticilerimize saygılarımızı sunuyorum. İnşallah güzel bir haberle hepimizin yüzünün güleceği günlerin kısa sürede gelmesini de temenni ediyorum” şeklinde konuştu.