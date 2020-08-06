Konya'da kapsamlı COVID-19 denetimi

06 Ağustos 2020

İçişleri Bakanlığı tarafından tüm illere “Sağlık İçin, Hepimiz İçin” sloganıyla gönderilen genelge kapsamında tüm Türkiye’yle birlikte Konya’da da kontrollü sosyal hayat dönemi içerisinde bugüne kadarki en kapsamlı sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimleri gerçekleştirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’un da katılımı ile yapılan denetimlerde vatandaşların kurallara uymasının son derece önemli olduğu belirtilerek bu konuda hassasiyet istendi. Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarında maske ve sosyal mesafe denetimleri yaptı. Denetimlerde yolcuların ve şoförlerin sosyal mesafeye uymasının ve maske takmasının zorunlu olduğunu belirtilerek uyarılar yapıldı.

Ekipler, Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Karatay Kırsal Otobüs Terminali’ndeki işyerleri ile otobüslerde de denetimler yaparak esnafı ve yolcuları tedbirlere uyması konusunda uyardı.