Konya’da kırsal kalkınmaya 322,2 milyon liralık başvuru geldi

30 Temmuz 2020

RABİA KORKMAZ KOÇ-KONYA

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Konya İl Koordinatörü Vekili Adem Fidan IPARD II 9’uncu proje başvuru çağrılarının sona erdiğini belirterek, başvuru aldıkları projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

İstihdamın ve bölgenin gelişimine katkı sağlayacak, istihdam imkanı oluşturacak yatırımların ülkeye kazandırılması gerektiğini ifade eden Fidan, “TKDK Konya İl Koordinatörlüğü olarak IPART II programı kapsamında ilk 8 proje başvuru çağrısında, kabulü yapılan projelerden 416'sı ile hibe sözleşmesi imzalanarak, hibe ödemelerine başlandı. Projeler tamamlandığında ilimize toplam 364 milyon 985 bin 622 TL yatırım gerçekleştirilmiş olacak. İlk 8 çağrıda kabul edilmiş projeler için kontrol ve hibe sözleşmesi işlemleri devam ediyor. IPARD II programında hibe sözleşmesi imzalanan 416 projeden 253 projenin ödeme işlemleri tamamlanarak 61 milyon 581 bin 765 TL hibe yatırımcıların hesabına aktarıldı" dedi.

Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesine 298 başvuru

10 Temmuz’da proje kabul işlemleri tamamlanan çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme alanında TKDK Konya İl Koordinatörlüğü olarak 298 adet proje ile şimdiye kadarki en yüksek sayıda başvuruyu aldıklarını dile getiren Fidan, "Alt sektör dağılımı incelendiğinde 238 başvurunun bitkisel üretim çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi-paketlenmesi,1 başvurunun arıcılık ve arı ürünlerinin işlenmesi pazarlanması, 10 başvurunun zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, 2 başvurunun kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, 6 başvurunun makine parkları ve 40 başvurunun yenilebilir enerji yatırımları alt alanlarında gerçekleşti ve projelerin taplam yatırım tutarı 166milyon 114 bin 838 TL oldu" şeklinde konuştu.

Fidan, yaptığı açıklamada, "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" tedbiri için online başvuruların 27 Temmuz’da saat 22:30'da sona erdiğini, bu sektör kapsamında toplam yatırım tutarının 156 milyon 113 bin 194 TL olan 52 adet proje başvurunun alındığını belirtti.

Fidan, "IPARD II 9'uncu başvuru çağrısında Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme ile Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar başlıklarında toplam 350 proje başvurusu alındı ve bu projeler için öngörülen yatırım tutarı 322 milyon 228 bin 32 TL. Söz konusu projeler incelenip eksikliklerinin tamamlanmasının ardından yatırımcılar ile sözleşme imzalanarak şehrimize kazandırılacak” dedi.