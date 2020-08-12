“Konya’da üretim salgında durmadı”

12 Ağustos 2020

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ-KONYA

Pandemi sürecinde ekonomik anlamda Konya’nın Türkiye genelinden daha az etkilendiğini ifade eden Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, ihracat yapan firmalar ve ihracatçıya iş yapan firmaların üretime devam ettiğini söyledi. DÜNYA Konya Temsilcisi İbrahim Çiçekçi’ye yaptığı açıklamalarda bulunan Öztürk, “Tedbirlerimizi ticareti durdurmayacak şekilde almaya çalıştık. Pandemi sürecinde öne çıkan sektörlerde Konya güçlü bir şehir olduğu için aslında bunun faydasını gördü. Otomotiv yedek parça, gıda üretimi ve gıda makinası, temizlik ürünleri ambalajı, gıda ambalajı gibi sektörlerde ciddi bir üretim kapasitesi ve altyapısı olması Konya için avantaj sağladı bu dönemde üretim hiç durmadı. Ancak tekstil ve ayakkabı sektörünün daraldığını söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

“Tedbirlerden taviz vermedik”

Bu dönemi 1 Haziran’a kadar çok başarılı yönettiklerini, ancak 1 Haziran’dan sonraki normalleşme süreciyle vaka artışı gözlemlediklerini ve çok sıkı tedbirler aldıklarını belirten Öztürk, “Sanayi İl Müdürlüğü , Sağlık İl Müdürlüğü ve odaların da içerisinde olduğu bir denetleme süreci başlatıldı. 50 ve üzeri personeli olan iş yerlerimiz bu süreçte 2 defa denetlendi. Bayramdan sonra 3’üncü denetlemeye başladık” şeklinde konuştu.

“Üniversitreye hava parkı kuruyoruz”



KTO olarak bu süreçte yatırımlara devam ettiklerini açıklayan Öztürk, “KTO Karatay Üniversitesi’nde mühendislik fakültesini ve mühendislik fakültesi laboratuvarının binasını yapıyoruz. Kendi pistimizin ihalesini yaptık. Bir hava parkı kuruyoruz. Eylülekim ayı gibi kendi pistimiz ve uçaklarımızla eğitimlere başlayacağız” dedi.



