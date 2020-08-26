Konya'daki firma 60 ülkeye 100 milyon dolarlık ütü masası ihraç etti

26 Ağustos 2020

Konya'da madeni eşya imalatı yapan bir firma, 25 yılda ürettiği 10 milyonu aşkın ütü masasını 60 ülkeye ihraç ederek, Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor.

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki 3. Organize Sanayi Bölgesinde 1991 yılında kurulan firma, 7 kişinin çalıştığı 200 metrekarelik bir atölyede metal ev tipi merdiven imalatı yapmaya başladı.Firmanın sektörde söz sahibi olmasının ardından ürün portföyüne platform iskele, endüstriyel ve teleskopik merdiven, ütü masası ile çamaşır kurutmalıkları ekleyen firma, zaman içerisinde atölyesini 120 kişinin çalıştığı 78 bin metrekarelik bir fabrikaya dönüştürdü.

İlk ihracatını 1995'te yapan firma, 25 yıllık sürenin ardından bazı ülkelere ütü masası, metal merdiven ve çamaşır kurutmalığı satıyor.Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Necip Çimen,küçük bir atölyeden fabrikaya dönüştürdükleri firmanın bu kadar büyümesinde ekip ruhu, Ar-Ge çalışmaları, müşteri memnuniyetine verdikleri önemin de katkısı olduğunu söyledi.Yüksek kalite standartlarında seri imalat felsefesi ile üretim yaptıklarını aktaran Çimen, üretime başladıkları günden bu yana sürekli gelişim gösterdiklerini, kalite ve teknoloji yatırımlarını sürdürdüğünün altını çizdi.

Üretimin yüzde 60'ını ihraç ediyoruz

Çimen, 25 yılda ürettikleri 10 milyonun üzerindeki ütü masasını 60 ülkeye ihraç ederek elde ettikleri 100 milyon dolarla ülke ekonomisine katkı sağladıklarına dikkati çekerek, "1991 yılında üretime başladık. Şu anda toplamda 34 bin metrekare kapalı, 78 bin metrekare açık alanı olan bir tesise sahibiz. 1995'te Rusya'ya ve Rusya'dan ayrılan ülkelere ütü masası ihracatına başladık. Yılda maksimum 150 bin adet üretiyorduk. Şu anda yaklaşık yılda 1,5 milyon adet üretiyoruz. Üretimin yüzde 60'ını ihraç ediyoruz." diye konuştu.

10 milyonun üzerinde ütü masası sattık

Robot destekli elektrostatik toz boya, tam otomatik kurutmalık üretimi ve uluslararası normlara uygunluğu ve sağlamlığı garanti edilen merdiven üretim hatlarına sahip olduklarını vurgulayan Çimen, zamanla Rusya'da da bir fabrika kurduklarını anlattı. Çimen, şöyle devam etti:

"Rusya ile ihracatımız başlayınca, 1998'de Rusya'da da bir fabrika kurarak orada yatırım yapmayı planladık.1999'da orada bir şirket kurup, 2001'de de ilk üretime başladık. Şu anda Türkiye'den 60 ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracat yaptığımız ülkeler, Avrupa var, Balkanlar var, Rusya'dan dağılan ülkeler var, Ortadoğu'nun tamamına satıyoruz. Afrika ülkeleri, Amerika ve Güney Amerika ülkeleri var. Dünya geneline, tahmin ediyorum 10 milyonun üzerinde ütü masası sattık. Halen Rusya'daki fabrikamıza rağmen yine Türkiye'den Rusya'ya ütü masası gönderiyoruz. Oradaki pazarı karşılamakta zorlanıyoruz" şeklinde konuşurken, Kuzey Amerika, Orta Afrika ve Uzak Doğu pazarlarında var olmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA