"Konya’nın geleceğini inşa ediyoruz"

25 Eylül 2020

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ / KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehirde faaliyet gösteren yerel ve yaygın basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında Konya yatırımları hakkında gelinen son durumu anlatan Başkan Altay, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir ziyarette bulunduklarını hatırlattı.

Altay, “Konya’nın meselelerini Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Özellikle metro, banliyö, Millet Bahçesi, Alaaddin Cephe İyileştirmesi, Ağır Bakım ve Cephanelik konularını ilettik. Gençlerle ve çocuklarla ilgili yapmış olduğumuz projeleri ve 2021 İslam Oyunlarıyla ilgili de fikir alışverişinde bulunduk. Cumhurbaşkanımız Konya meselelerini çok yakından takip ediyor. İnşallah en kısa sürede de hem Şehir Hastanemizin açılışı hem diğer projelerle ilgili Konya’yı ziyaret etmek istediğini ifade etti. Kendisini en kısa sürede Konya’da ağırlamayı arzu ediyoruz.” dedi.

“Türkiye’nin en güzel millet bahçelerinden birini inşa ediyoruz”

Konya’nın en önemli projelerinden birisi olan Millet Bahçesi’nde imalatların başladığını belirten Başkan Altay, “Eski Stadyum alanı yıkıldıktan sonra projelendirilmesi ve ihale süreci tamamlandı. Millet Bahçesi Cumhurbaşkanımızın Konya’ya hediyesidir. Çünkü bu alanlar çok kıymetli bölgeler. İmara açılsa çok ciddi gelir elde edilebilecekken tüm Türkiye’de eski stadyum alanları Millet Bahçesi’ne dönüşüyor. Konya Millet Bahçesi de Türkiye’nin en güzel Millet Bahçelerinden birisi olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a çok teşekkür ediyoruz. Bu projenin hem planlanması hem finansmanı bakanlık tarafından karşılanıyor. İnşallah 2021 yılı içerisinde tamamlamayı planlıyoruz.” diye konuştu.

“İslam Oyunları kent tarihi için önemli bir dönüm noktası olacak”

2021 yılında Konya’da düzenlenecek İslam Oyunları’nın önemine değinen Başkan Altay, “Eylül ayında gerçekleşecek İslam Oyunları’na kadar şehrimizi hep birlikte hazırlamamız gerekiyor. Bu, Konya tarihi açısından çok önemli bir dönüm noktası olacak. Konya’nın tanıtımı açısından çok önemli bir farkındalık oluşacak. Binlerce sporcu aileleriyle birlikte Konya’mızda İslam Oyunları için yarışmaya gelecek. Onlara Konya’yı en iyi şekilde anlatmamız gerekiyor. İnşallah Millet Bahçesi’ni de o tarihten önce bitirmeyi arzu ediyoruz.” şeklinde konuştu.

10 bin tablet tablet dağıtılacak

Pandemi nedeniyle birinci sınıflar hariç yüz yüze eğitimin yapılmadığını Başkan Altay, “İnternet üzerinden EBA TV üzerinden eğitimler gerçekleştiriliyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz görüşmelerde 8. ve 12. sınıf olup tableti ya da interneti olmadığından sisteme bağlanamayan 10 bin çocuğumuz tespit edildi. Bu çocuklarımızın tabletlerini Konya Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımıza ulaştırmayı arzu ediyoruz. Niye 8 ve 12? Çünkü çocuklarımız sınava girecek. Eğer takip edemezlerse diğer arkadaşlarından çok geriye düşecekleri için özellikle 8. ve 12. sınıflardaki çocuklarımızın tablet eksikliğini gideriyoruz.” dedi.

Hızlı tren alt geçitleri standartlara uygun hale getirilecek

Meram bölgesindeki hızlı tren alt geçitlerinde fiziki yapısında kamulaştırma ve imardan dolayı bazı sorunlar olduğunu açıklayan Altay, “Meram’da tespit ettiğimiz üç alt geçitte Hasanköy Alt Geçidini 2021 yılı içinde standarda kavuşturmayı istiyoruz. Üç yıl içinde de Meram’daki alt geçitlerin tamamını Konya standardına kavuşturacağız.” ifadelerini kullandı.

Pandemi ile mücadele sürecek

Pandemi nedeniyle herkesin hayatında çeşitli değişiklikler olduğunu aktaran Başkan Altay, “Her toplantıda vurgu yaparak ifade ediyoruz. Üç temel meseleye dikkat etmemiz gerekiyor: Temizlik, maske ve mesafe. Konya’da son günlerde yapılan denetimler, sizlerin bu konuda yazdıklarıyla birlikte bu konuda belli bir noktaya gelmiş gözüküyoruz. Sayılarda iyiye doğru gidiyoruz. Ama bu süreci sürekli kontrol etmek gerekiyor. Bu konuda toplu ulaşımla ilgili mevcut kapasitenin yüzde 50’si kullanılabiliyor. Pik saatlerde bazı küçük sorunlar olmakla birlikte Konya’da toplu ulaşımdaki doluluk oranı yüzde 38. Konya pandemi sürecinde en az sorunla problemlerini halleden şehirlerin başında geliyor. Bunda Konyalıların ve sizlerin çok büyük desteği var.” açıklamasını yaptı.

“210 milyon TL’nin üzerinde tarımsal destek sağladık”

Başkan Altay, kentteki gelişme ve sanayileşmeye rağmen Konya’nın bir tarım şehri olduğunu belirten Altay, “İnsanlarımızın büyük çoğunluğu gelirlerini topraktan elde ediyor. Bizim en önemli önceliklerimizden birisi çiftçimizin cebine giren parayı artırmak. Bunun için tarımsal destekleme konusunda özellikle çalışıyoruz. Tarımsal desteklemeye bugüne kadar 210 milyon liranın üzerinde para harcadık. Bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz.” diye konuştu.