Konya’ya 143 yeni fabrika

10 Eylül 2020

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ / KONYA

Konya Sanayi Odası (KSO) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Konya’nın pandemi sürecinde dahi yatırım iştahını koruduğunu ifade ederek, “Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin 5. Kısım genişleme alanında tahsise açtığımız 143 parselin tamamını tahsis ettik. Tahsis alan sanayicilerimizin bölgedeki yatırımları hızla devam ediyor. Burada kurulacak fabrikalarda 12 bin yeni istihdam sağlanacak” dedi.

Kütükcü, Konya’nın Türk sanayisinin üreten gücü haline geldiğini, yeni sanayi yatırımlarının şehrin geleceğinde kritik rol oynayacağını ifade ederek, “23 milyon metrekare ile ülkenin en büyük 3. OSB’si olan Konya OSB’nin 5. Kısım genişleme alanında önümüzdeki 4 yıl içinde; makine, otomotiv, kimya, ana metal, plastik ve kauçuk gibi sektörlerde yaklaşık 4 milyar liralık yatırım yapılacak. Sanayicilerimiz içinde bulunduğumuz küresel salgına rağmen, yatırımlarıyla, üretim sevdalarıyla şehrimize ve ülkemize güç veriyor” şeklinde konuştu.

300 milyon liralık altyapı yatırımı yapılacak

Öte yandan Konya OSB’deki sanayicilere uluslararası standartlarda hizmet verdiklerinin altını çizen Kütükcü, 5. Kısım genişleme alanındaki altyapı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Konya OSB Bölge Müdürlüğü olarak sadece 5. Kısım genişleme alanına bu yıl sonuna kadar 300 milyon liraya yakın altyapı yatırımı yapacaklarını ifade eden Kütükcü, şunları söyledi: “Şu anda sahada çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bölgede atık su şebekesi, yağmur suyu şebekesi, terfi merkezleri, elektrik şebekesi, içme suyu altyapısı, SCADA, elektrik, fiber altyapı hatları, doğalgaz altyapısı gibi pek çok alanda yatırım yapıyoruz. Bu yatırımların bir kısmını tamamladık.”