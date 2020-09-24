Köprü ve bağlantı yolları törenle açıldı

24 Eylül 2020

BURSA (DÜNYA) - İzmir yolu ve Mudanya istikametinden gelen araçların Acemler Kavşağı’nda oluşturduğu yükü azaltmak için Mudanya Kavşağı’nda projelendirilen ve her iki yönden gelen araçların da Acemler’e gelmeden Hayran Caddesi, Bursa Ali Osman Sönmez Hastanesi ve Hüdavendigar Mahallesi istikametine gitmelerine imkan sağlayacak köprü ve bağlantı yollarındaki çalışmalar tamamlandı. Köprü ve bağlantı yolu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin, Ahmet Kılıç ve Refik Özen, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın da katıldığı törenle ulaşıma açıldı.

Ulaşım yatırımları hız kesmiyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Tarihin ve yeşilin şehri Bursa’yı aslına rücu ettirmek, bu manada güzellikleri arttırmak ama özellikle başta ulaşımla alakalı rahatlamayı sağlamakla için heyecanımız var. Çok önemli yatırımları bu manada gerçekleştireceğiz. 430 araçlık filomuza 85 araç daha geliyor. Sinyalizasyon optimizasyonunda da son aşamalardayız. Sefer aralıklarını 3,5 dakikadan 2 dakikaya düşürecek çalışmada Ekim sonu Kasım başı itibariyle mesafe kat etmiş olacağız. Bugüne kadar 33 aylık süreçte, 460 kilometre sıcak asfalt, 828 kilometre satıh kaplama, 13 adet köprü ve sanat yapısını Bursa’mıza kazandırdık” dedi. Hizmete açılan Mudanya Kavşağı köprü ve bağlantı yolları birinci etabının özellikle Acemler trafiğine önemli bir nefes aldıracağını dile getiren Başkan Aktaş, “Acemlerdeki trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmak amacıyla bölgede hummalı bir çalışma var.

Hayran Caddesi’ne tüp geçit

Hayran Caddesi ile alakalı genişletme çalışmaları ve otopark çalışması devam ediyor. Stadyumun güney kuzey doğu kısmında 15 bin 450 metrekare alanda kurulan şehir içi otobüs ve araç otopark alanı çalışmaları hızla devam ediyor. Alan içerisinde 15 otobüs ve bir taksi peronu ile 272 araçlık otopark olacak. Çok kısa zaman içinde ihaleye çıkıyoruz. Hayran Caddesi’ni tüp geçitle Oğulu Caddesi'nden İzmir Ankara Caddesi'ne bağlamış olacağız. Yine BUSKİ tarafındaki lupta genişletme çalışmaları yapılıyor. Buranın ikinci etabını da tamamlanmış olduğunda göreceksiniz ki o zaman Acemler’de trafik daha da rahatlamış olacak” diye konuştu.