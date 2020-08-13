Körfez Döküm, ihracat yaptığı ülke sayısını 70’e çıkardı

13 Ağustos 2020

SABİHA TOPRAK-KOCAELİ

Çimento, enerji ve madencilik sektörleri için yüksek alaşımlı çelik döküm yapan Körfez Döküm üretiminin yüzde 85’ini ihraç ediyor. Körfez Döküm; Avrupa ülkelerinin ardından son dönemde Rusya, Afrika ve Uzak Doğu pazarlarına ağırlık vererek 5 kıtada, 70 ülkede, 400’ün üzerinde müşteriye ulaştı. Müşteri odaklı bakış açısıyla farklı kıtalardaki müşterilerinin ihtiyaçlarına hızla cevap veriyor.

Körfez Döküm Genel Müdürü Çağdaş Alan; dünyanın geçirmekte olduğu bu zor süreçte Dilovası’nda bulunan tesislerinden farklı coğrafyalara ihracat yaptıklarını ve ihracat yaptıkları ülke sayısını artırdıklarını söyledi. Alan, Körfez ailesiyle beraber bu zor dönemi işletme ve Türkiye için en az kayıpla atlatacaklarını umduğunu söyledi.

Ayrıca Alan, özellikle bilgi teknolojilerine yatırımlarına devam ettiklerini, tesislerini endüstri 4.0 doğrultusunda geliştirdiklerini ve alanında uzman kadrosunun gelişimini sürdürmek için yenilikçi eğitimlerle dinamik bir iş ortamı oluşturduklarını ifade etti.