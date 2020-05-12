Korkuteli'ne Mermer İhtisas OSB kurulacak

12 Mayıs 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ATSO öncülüğünde kurulan Korkuteli Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (KORMER OSB) Müteşebbis Heyet toplantısının ikincisi, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında tele konferans yöntemi ile gerçekleştirildiğini söyledi.

Müteşebbis Heyeti Üyelerinin katılımı ile yapılan toplantıda, Korkuteli Mermer OSB’de gelinen süreç değerlendirildiğini belirten ATSO ve KORMER OSB Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Korkuteli Mermer ihtisas Bölgesi'nin faaliyete geçmesiyle ilçede en az bin 500- 2bin kişinin istihdam edileceğini belirten Çetin, şunları kaydetti.

''KORMER OSB’de tüm yasal alt yapı hazırlıkları tamamlandı. Korkuteli ilçemize ve bütün bölgeye büyük ivme kazandıracak, ihracata katma değer yaratacak, istihdama katkı sağlayacak Mermer OSB için çalışmalarımız sürüyor. Bölge adına Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi alındı. Bölgenin çalışmalarının anlatılacağı web sayfası kormer.org.tr ismiyle alındı. Sosyal medya hesapları tanımlandı. Yapılan çalışmaları bu platformlardan kamuoyu ile de paylaşacağız.''

Korkuteli Mermer İhtisas OSB'nin sanayi 4.0 teknolojilerine uygun tasarlandığını ifade eden Davut Çetin, 1 milyon 160 bin metrekare alanda kurulacak OSB'nin parselizasyon çalışmalarının devam ettiğini, bu bölgede mermer makineleri ve teknolojilerinin geliştirileceği işletmelerin olacağını belirtti. Çetin, ''Önümüzdeki günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ‘Kamu Yararı Kararı’ için başvuruda bulunulacak. Bölge, çevreye duyarlı ve endüstri 4.0 teknolojilerine uygun olarak tasarlanıyor ve bu öncelikler gözetilerek faaliyete geçecek. Burada işlenen mermer, katma değerli bir ürün olarak ihraç edilecek'' dedi.