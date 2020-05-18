Korona sonrası turizmde parlayan yıldız Batı Antalya olacak

18 Mayıs 2020

FİKRİ CİNOKUR

Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneği (KEMİAD) eski Başkanı turizm işletmecisi Ali Nail Kılıç, koronavirüs sonrası ortaya çıkan gelişmelerle birlikte, tatil ve seyahat tercihlerinin de çok konuşulmaya başlandığını belirtti.

Bu konuda pek çok ülkenin aldığı yeni karar ve uygulamaların yanı sıra, havaların iyice ısınması da, yoğun bir şekilde gündeme gelmesinde etkili olduğunu ifade eden Kılıç, koronavirüs salgınının bir çok alanda olduğu gibi tatil ve seyahat konusunda da yeni tercihleri gündeme getirdiğini kaydetti.

Bu süreçte yeni trendlerin ,insanların kitlesel ve büyük çaplı organizasyonlar yerine daha küçük ve az sayıda kişiyi kapsayan, geniş plajlar ve doğal alanlar,küçük otel, butik otel, pansiyon ve apart oteller olacağını anlatan Ali Nail Kılıç, şunları kaydetti.

''Ortaya çıkan bu yeni trendlere en uygun bölge olarak ,sahip olduğu değerler göz önüne alındığında Batı Antalya öne çıkmaktadır. Kemer ile Kaş arasını kapsayan bu bölge, bünyesinde Kemer,Çıralı, Olimpos, Adrasan, Finike, Kekova, Simena, Kaş gibi küçük,butik otel ,pansiyon ve apart otel ve çeşitli konaklama alternatiflerinin bulunduğu benzersiz tercihler sunmaktadır.Ayrıca bölge rahat ve keyifli bir ulaşım imkanına sahiptir.''

Uçsuz bucaksız sahillere ev sahipliği yapan bölgenin aynı zamanda sayısız koylarıyla yeni tip tatil için ideal koşullara sahip olduğuna dikkat çeken Kılıç, şunları kaydetti.

''Dünyanın en güzel 5 plajından biri seçilen Çıralı plajı ve yine dünyanın en önemli 10 yürüyüş parkurundan biri olan 'Likya yolu' yine bu bölgede bulunmaktadır. Ayrıca Gelidonya feneri,Fhaselis , Sulu ada, Arykanda, Myra, Noel Baba Kilisesi, Likya kaya mezarları, tekne ve dalış turları ve diğer eşsiz alternatifler sunmaktadır. Doğa ve bisiklet için sıra dışı koşullara sahip Batı Antalya tatilden beklenen her kavrama karşılık verecek zenginliğe sahiptir. Koronavirüs sonrası değişen tüm bu kavramlar göz önüne alındığında, birbirinden farklı, eşsiz ve zengin alternatiflere sahip olan Batı Antalya ( Kemer-Kaş arası),turizmde yeni dönemin parlayan yıldızı olacaktır.''