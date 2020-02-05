Korona virüsü turizmi etkilemez, sektörde fiyatlar artıyor

05 Şubat 2020

FİKRİ CİNOKUR

ANTALYA - Geçen yıl turizmde rekor üzerine rekor kıran Türk turizmine 2020 yılında da taleplerde artış sürerken otel fiyatlarında da yüzde 10 civarında artış yaşanıyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkay Atmaca geçen yıl Türkiye'ye 50 milyondan fazla turistin ziyaret ettiğini belirterek 34,5 milyar dolar gelir sağlandığını söyledi.

Türkiye turizminin 2020 yılında da ilgi göreceğini belirten Atmaca, talep artışıyla birlikte otel fiyatlarında da artış yaşandığını kaydetti. 2020 turizm sezonunda hem turist sayısında hem de gelirde yüzde 10 artış hedeflendiğini ifade eden Ülkay Atmaca, ''Türkiye'ye ilgi artıyor. Otel fiyatlarında yüzde 10 civarında artışlar görülüyor. Kontratlar buna göre yapılıyor'' dedi.

Atmaca, döviz kurlarının mevcut rakamlarda kalmasıyla iç piyasanın da canlanacağını sözlerine ekledi.

Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da, turizm gelirlerinde yüzde 10 artış hedeflediklerini kaydetti. Antalya’nın 900 tesisle 600 bin yatak kapasitesine ulaştığını anlatan Yağcı, şöyle konuştu.

'' Talep fiyatı artırır. Ülke olarak pazar ve ürün çeşitliliğini artırırsak turist sayısını da daha çok artırırız. Ama en önemlisi de Türkiye’nin imajı... Biz ise 51 milyon turistle rekor yılımız olan 2019'da 34 milyar doları yakalayabildik. 2014’le karşılaştırdığımızda turist sayısında 10 milyon artışa karşı gelirde pek artışımız yok. 2014’de kişi başı gelirde 800 dolara çıkmıştık. Dünya ortalamasına yakındık. 2019'da bu rakam 660 dolar oldu.''

Korana virüsü etkilemez

AKTOB Başkanı Yağcı, Çin'den yayılan Korona virüsünün Türk turizmini olumsuz etkileyeceğini sanmadığını ifade ederek, ''Korona Virüsünün turizmi etkileyeceğini sanmıyorum. Ancak hastalıklar 2-3 ay devam eder ve Çin’le ilgili seyahat yasakları gelirse biz de etkilenebiliriz'' dedi.

Öte yandan Antalya Dostlar Meclisi'nde de konuşan AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Antalya'da esnaf tarafından (Turist otelden çıkmıyor, şehre inmiyor) şeklindeki eleştirileri yanıtladı. Yağcı, şöyle konuştu.

''Antalya'da Ulaşım sorunu raylı sistemle çözülsün turist şehre gelir. Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki, turistin şehre gitmesini, sürekli otelde kalmamasını otelciler olarak biz de isteriz. Önce kendimize şu soruyu sormalıyız. Turist neden ve nereye gitsin. Turist Aspendos’daki etkinliklere katılıyor. Çarşıya neden gelmiyor? Çünkü ulaşım sorunu var. Kundu ve Belek’le, hatta ilerleyen zamanda Alanya’dan Antalya’ya raylı sistemi kurar, ulaşım sorununu çözerseniz turist kent merkezine, Kaleiçi gibi cazibe merkezlerine iner. Bu da yerel yönetimlerin bütçesi ile mümkün değil. Merkezi hükümetin bu sorunu çözmesi gerekir.''