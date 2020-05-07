Koronavirüs ile mücadelede KOBİ’lere büyük nefes

07 Mayıs 2020

Ali ESKALEN-KAHRAMANMARAŞ



TOBB ve DenizBank protokolü kapsamında, Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak amacıyla, KOBİ’lere düşük faizli kredi sağlamak için ‘TOBB Nefes Kredisi’ projesi hayata geçirildi.



TOBB ve DenizBank, bu hassas süreçte elini tekrar taşın altına koyarak, TOBB ve KGF desteğinde yıllık yüzde 7,5 faiz oranı ile kredi kullandırıp, KOBİ’lere nefes aldıracak. Kredinin, 2020 senesinde 6 ila 8 ay anapara ve faiz ödemesi olmayacak, geri ödemesi ise 2021’de aylık eşit 12 taksitle yapılacak.



TOBB’nin öncülüğünde, Oda ve Borsaların katkılarıyla gerçekleştirilecek yeni Nefes Kredisi basın tanıtım toplantısı Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapıldı. Projenin tanıtımını, KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, KMTSO Başkan Yardımcısı Serdar Zabun ve DenizBank Çukurova Bölge Müdürü Engin Eskiduman birlikte yaptı.



TOBB Nefes Kredisi 2020’nin tanıtım toplantısında konuşan KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, Koronavirüs salgınının iş dünyasına etkilerini azaltmak ve Oda üyelerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, daha önce de Oda ve Borsaların katkılarıyla 6 defa kullanıma sunulan “TOBB Nefes Kredisi” projesini tekrar hayata geçirdiklerini söyledi.



TOBB Nefes Kredisi 2020 projesinin 6,25 milyar TL’lik bir kredi hacmine ulaşmasını beklediklerini bildiren Balcıoğlu, “TOBB Nefes Kredisine Denizbank aracılık edecek. Kredi Garanti Fonu (KGF) Hazine desteğiyle kredilere kefil olacak. TOBB ve 365 oda-borsanın tüm kaynaklarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan Nefes Kredisi’nde2020 yılı tamamen ödemesiz olacak. 2021 yılı 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplam en fazla 20 ay vadeli olacak. Kullandırılacak kredinin brüt faiz oranı yıllık % 7,5’tir.



Daha fazla üyenin krediden faydalanabilmesini teminen oda/borsalarca kullandırılacak kredilerin azami limiti 100 bin TL olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanan protokol çerçevesinde 3 milyon TL ve altında cirosu olan işletmeler azami 50.000 TL, 3 milyon TL ile 25 milyon TL arasında cirosu olan işletmeler azami 100.000 TL kullanabilecek.



KOBİ'ler krediye başvurabilmek için öncelikle Odamızdan açıklama olarak “Nefes Kredisi başvurusu içindir" ibareli faaliyet belgesi alacaklardır. Faaliyet belgesi ayrıca dijital ortamdan da temin edilebilecektir. Bu belge olmadan banka talep kabul etmeyecektir. Üyelerimizin illa Odamıza gelmelerine de gerek yok. Web sitemiz üzerinden e-belge olarak da belgelerini alabilecekler.” şeklinde konuştu.



Kredi kullandırımında maddi teminat istenmeyeceğinin altını çizen Balcıoğlu, “Ancak, şahıs işletmelerinde üçüncü şahıs kefil bulunamaması durumunda, müşterinin talebi üzerine, maddi teminat istenebilecektir. Protokol imzalanan bankalar KGF'ye ödenecek %0,03 kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında üyelerinizden herhangi bir masraf komisyon talep etmeyecektir.” dedi.



İnsanlık tarihi açısından, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır deneyimin yaşandığına dikkat çeken Balcıoğlu, “Sosyal yaşamımızda, şirketlerimizde bu büyük krizi yönetmeye çalışıyoruz. Her zaman olduğu gibi, TOBB ve odalar olarak Denizbank işbirliği ile elimizi taşına altına koyarak iş dünyamızın ve özellikle KOBİ’lerimizin yanında olduk. Bu itibarla, buradan TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve Denizbank’a bu süreçte gösterdikleri üstün gayret için Kahramanmaraş iş dünyası adına teşekkür ediyorum. Salgının ekonomiye etkilerini azaltmak adına devletimizin aldığı önlemlerle şirketlerimizi COVID sonrası döneme hazırlamamız gerekiyor. Gelinen noktada, hammadde temini, siparişler, lojistik konularında tedarik zincirini ciddi anlamda etkileyecek sorunların olduğu bir dönem yaşıyoruz. Salgın sonrası küresel ekonomi yeni bir boyut kazanacak. Dengeler değişiyor, iş yapma biçimleri değişiyor, rekabet daha da artıyor.



Biz de, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak adeta seferberlik ilan ederek salgının ilk gününden buyana çalışıyoruz. İşletmelerimizin en büyük sorunu olan finansmanda TOBB ve 365 Oda ve Borsa olarak, elimizi hatta gövdemizi taşın altına koyduk. Tüm kaynaklarımızı üyelerimizin istifadesine sunduk. Üyelerimizin finansman ihtiyacına cevap verebilmek adına TOBB Nefes Kredisi’ni yeniden devreye aldık. Bu finansman paketi ile inşallah işletmelerimiz rahat bir nefes alacaklar.” şeklinde konuştu.



DenizBank Çukurova Bölge Müdürü Engin Eskiduman üçüncü kez yer aldıkları TOBB öncülüğünde, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ile Kahramanmaraş Ticaret Borsası’nın verdikleri katkı ile hayata geçirilen Nefes Kredisi ile ilgili şunları söyledi:

“Ekonomimizi ayakta tutan, istihdamın, üretimin, ihracatın yükünü sırtlayan KOBİ’lerimizin yanındaki güç olmak amacıyla, piyasa faiz oranlarının altında gerçekleştirilen tüm projelerde hep ön safta yer aldık. KOBİ’lerimiz, Koronavirüs ile mücadelenin zirveye çıktığı bu hassas dönemde ülkemiz için büyük fedakarlıkta bulunarak kepenklerini gönüllü olarak kapattı. Birçok tezgah, dükkan, fabrika uzun süredir faaliyet gösteremiyor. Onlar üzerine düşeni yaptı, şimdi bu toprakların ürettikleri ile ekmeklerini kazanan bizler de; üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Bugüne kadar özellikle KOBİ’lere ve küçük esnafa sunduğu destekle, Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma ve sosyal dengenin oluşturulması yönünde önemli misyon üstlenmiş bir kurumuz. Bu değerli mirastan aldığımız güçle, yeniden önemli inisiyatif üstlenerek TOBB ve KGF desteği ile, yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı ve üst limiti 50.000 ve 100.000 TL arasında değişen “TOBB Nefes Kredisi”ni hayata geçiren banka konumunda yer alıyoruz. Yağmurlu havada şemsiyeyi kapatmıyor, 2020 yılında bir kez daha KOBİ’lerimizin yanında olmaktan gurur duyuyoruz."



Nefes Kredisi projesinde 3 milyar lira tutarında krediyi gerçek ihtiyaç sahibi KOBİ’lere aktarmak için çalışacaklarını ifade eden Eskiduman, konuşmasına şöyle devam etti: “2017 yılında KOBİ’lerimize düşük faiz imkânı tanıdığımız ilk Nefes Projesi önümüze geldiğinde, hiç tereddüt etmeden tek özel banka olarak yerimizi aldık; devrim niteliğindeki bu iş için taşın altına elimizi koyarak toplam 12 bin KOBİ’ye, 1,1 milyar TL kredi kullandırdık. 2018 yılında da, piyasada mevduat faiz oranı yüzde 15’e yakın,kredi faiz oranları ise yüzde 17-18’ler civarında iken, aylık yüzde 0,99 faizli kredi imkânı ile KOBİ’lere nefes aldırmak üzere yeniden bir araya geldik. Toplam 1.3 milyonun üzerinde işletmenin üye olduğu TOBB, Hazine Müsteşarlığımız ve Kredi Garanti Fonu’nun desteği sayesinde 4 banka ve 2 katılım bankası güçlerimizi birleştirdik, kamu bankalarının yanında yine tek özel banka olarak yerimizi aldık. Bu projede de toplam 8 bin KOBİ’ye, 1,2 milyar TL kredi kullandırdık. Şimdi ise; üçüncüsü tesis edilen Nefes Kredisi projesinde, 3 Milyar TL tutarında krediyi gerçek ihtiyaç sahibi KOBİ’lerimize aktarmak için var gücümüzle çalışacağız”.



Tanıtım toplantısında, KMTSO Başkan Yardımcısı Serdar Zabun, DenizBank Çukurova Bölge KOBİ Satış Müdürü Kemal Odabaş, DenizBank Kahramanmaraş Azerbaycan Bulv. Şb. Müdürü Hurşit Korkmaz ve DenizBank Kahramanmaraş Şb. Müdürü Ali Rıza İkidişli de hazır bulundu.