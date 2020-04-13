Koronavirüs kentten köye göçü artırdı

13 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, koronavirüs salgının tüm dünya ülkelerinin ekonomilerini sarstığını söyledi. Tarım sektöründe de bir takım sıkıntılar yaşandığına değinen Kökçe, koronavirüs salgını nedeniyle göç olayının terse döndüğünü söyledi.

Kentten kırsala göçün arttığını ifade eden Kökçe, işini kaybeden başta turizm sektörü olmak üzere işçiler, işyerini kapatmak zorunda kalan esna ve sanayicinin köylerine dönerek atadan kalan toprakları işlemeye başladığını belirtti. Kökçe, şunları kaydetti.

''Bu koronavirüs salgını elbette çok üzücü. Ülke ekonomileri zor bir süreçten geçiyor. Ülkemizde de milyonlarca işçi ve esnaf işsiz kaldı. Daha önceleri kırsaldan kente göç olurdu. Ancak koronavirüsü salgını nedeniyle bu göç tersine döndü.

İlçemizde devlet dairesinde çalışan, işini kaybetmiş, işyerini kapatmış, hatta aralarında sanayicilerde olmak üzere şehirde yaşayan 2-3 bin kişi köylerinde atadan kalan boş toprakları işlemeye başladı. Kentten köye geri dönüş başladı. Bölgemizde fidan satışları birden arttı. Kentten köye dönenler portakal, limon, nar ve benzeri meyve fidanları alıp dikiyor. Buna seviniyoruz.''