Koronavirüsten en fazla seyahat acenteleri etkilenecek

23 Mart 2020

FİKRİ CİNOKUR

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, koronavirüs salgını neeniyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik destek paketinde seyahat acentelerine yer verilmediğini belirtti.

Korona Virüsü salgınının, insan hayatı ve sağlığını, küresel ticaret ve dünya ekonomisini de ciddi şekilde etkilediğini ifade eden Hamit Kuk, bundan en fazla etkilenen sektörlerin başında turizm endüstrisinin geldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Covid-19 Virüs salgını önlem paketleri için teşekkür eden Kuk, şöyle devam etti.

''Ekonomik paket bizlere bir nebze nefes aldıracaktır. Fakat bu amansız salgının, getirdiği ekonomik sonuçlardan en fazla Seyahat Acenteciliği sektörü ve TÜRSAB üyeleri etkilenmiştir. Acente ve tur operatörlerimizin, salgın bitse dahi yıl sonuna kadar iş yapamayacağı kesinleşmiştir. Önerilerimizin de göz önüne alınarak acentelerimize özel bir çalışma yapılması, ülke ekonomimizin lokomotif sektörü turizm açısından çok önemlidir.''

Ekonomik destek paketinde yeni düzenlemeler yapılmasını isteyen TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, önerilerini şöyle sıraladı.

'' 2020 yılı TÜRSAB aidatlarının alınmaması ile ilgili TC Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylamalı. TÜRSAB üyelerinin, havayolu ve otellere gelecek işler ile ilgili yaptığı ön ödemeler iade edilmeli. Turizm taşımacılığı KDV'si yüzde 1'e e indirilmeli.

Turizm ajans payı vergisinin yılsonuna kadar alınmamalı, Seyahat acentelerine uzun vadeli, kolay erişilebilir kredi olanakları ve Acentelere hibe kredi veya 2 yıl geri ödemesiz sıfır faizli kredi desteği sağlanmalı. Nakit akışı bozulan Seyahat Acentelerinin banka borçları 1 yıl süreyle ertelenmelidir. İptal edilen tur ve rezervasyonlarda, hizmet bedellerinin düşülerek ücretin iade edilmesi yasal hale gelmeli.''

TÜRSAB'ın 'Vazgeçme, ertele' kampanyasının kamu otoriterlerince kamu spotu olarak paylaşılmasını, iç hat iptallerinde grup iadeleri yapılmadığına dikkat çeken Kuk, iç hat grup bilet iptallerinin iade edilmesini istedi. Hamit Kuk, şöyle devam etti.

''Ofis kiraları zamana yayılarak ertelensin. Seyahat Acentelerine özel, SGK ve vergilerin 3 ay ertelenmesi değil, 6 ay muaf olması gerekir. Acenteler 9 ay iş yapamayacaklardır. Mart ve Nisan’da ödenecek SGK Vergi ve stopajlar da dahil edilmeli. Haziran 2020 sonuna kadar Çek ödemelerinden kaynaklı sıkıntılara sicil affı getirilmeli. Acentelerimizin en önemli maliyet kalemi, personel maliyetidir. Çalışanın korunması ve yetişmiş insan gücünü kaybetmemek ve yüzbinlerce acente çalışanını korumak adına, 9 ay istihdam desteği sağlanmalı.''