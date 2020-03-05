Koronavirüsün ticari etkilerine karşı tampon bölge önlemi

05 Mart 2020

Mersin / Bölge



Türkiye’nin koronavirüs salgını nedeniyle Irak ve İran sınır kapılarını kapatması ile ticaretin sıkıntılı bir sürece girildiğini kaydeden Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, ilişkilerin devam edebilmesi konusunda Ticaret Bakanlığı ile birlikte ‘tampon lojistik bölgeler’ kurulması için çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.



Akdeniz İhracatçı Birlikleri şubat ayında 1 milyar 17 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiği bildirilirken, hazır giyim ve konfeksiyon, yaş meyve sebze ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörleri atılım yaptığı kaydedildi. İstatistikleri değerlendiren AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, Şubat ayında hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 32, yaş meyve sebzede yüzde 21, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde yüzde 10 artış sağladıklarına dikkat çekti. AKİB olarak geçtiğimiz ay 1 milyar 17 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini kaydeden Uğur, son 12 aylık dış satımda yüzde 4,1 artış yakalayıp, 13 milyar 348 milyon dolara ulaştıklarını açıkladı.



AKİB’in son 12 aylık verilere göre Türkiye geneli ihracattan yüzde 8 pay aldığını kaydeden Uğur, tüm küresel ve bölgesel olumsuzluklara, belirsizliklere, koronavirüs salgınının global ekonomide ve ticarette yarattığı yavaşlamalara rağmen Türk ihraç ürünlerinin dünya pazarlarına aksamadan ulaşması için çalıştıklarını açıkladı. Ticaret Bakanlığı’nca bulaşıcı hastalığın tespit edildiği Irak ve İran ile sınır kapılarının kapatılması ile bu iki ülkeye ihracatta sıkıntılar yaşanmaya başladığını kaydeden Uğur, “Türkiye’nin Irak’a yıllık 9,4 milyar dolar, AKİB’in ise yaklaşık 1 milyar dolar ihracat yapıyor. Bizim en önemli önceliğimiz insanımızın sağlığıdır. Türk ulusunun sağlığını koruyacak tüm tedbirleri alırken, ticaretimizin de aksamadan devam etmesini sağlayacak çözümler üretmeliyiz” dedi.



Ticaret Bakanlığı öncülüğünde lojistik sektörü ile birlikte alternatif çözüm olarak tampon bölgeler kurulması üzerinde çalıştıklarını duyuran Uğur, “İhraç mallarının yüklü olduğu TIR dorselerinin kurulacak tampon bölgede Iraklı nakliye firması araçlarına teslim edileceği ve sonrasında da boş dorselerin geri getirileceği bir sistemin kurulması hedefleniyor. Bölge olarak Irak’a gıda başta olmak üzere hemen hemen her sektörden ihracat gerçekleştiriyoruz. Sorunun çözümünün kısa sürede netleşmesini bekliyoruz” dedi.