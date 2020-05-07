Koronovirüs EPAL Palet’e talebi yüzde 15 artırdı

07 Mayıs 2020

Ahmet USMAN - İZMİR

Ahşap paletin taşımacılığın ana unsurlarından biri olduğunu dile getiren Tüm Epal Üreticileri Kalite Derneği (TEPAL) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Necat Altınok, “Hemen hemen tüm sektörlerde taşıma ve depolamanın hızlı ve sağlıklı yapılabilmesi için ahşap palete ihtiyaç var. EPAL (Avrupa Palet Birliği) lisansına sahip paletler de hijyenik, standart ve geri dönüştürülebilir olması ile diğer paletlerden ayrılıyor. Bu nedenle koronavirüsün dünya genelinde etkili olduğu son 3-4 aylık dönemde dünyada taşımacılık azalırken EPAL palet’e talep arttı. Çünkü böyle zamanlarda insanlar standart dışı ürünlerle başlarını ağrıtmak istemiyorlar” diye konuştu.

Avrupa’da EPAL’e bağlı 14 ulusal komite bulunduğunu Türkiye Ulusal Komitesi’nin de Tüm Epal Üreticileri Kalite Derneği tarafından temsil edildiğini hatırlatan Altınok, “Merkezimiz İstanbul’da. İzmir ve Bursa’da temsilciliklerimiz var. 54 üyemiz bulunuyor. Bu sayı daha da artacak. Üyelerimiz geçen yıl 1.5 milyon adet EPAL Palet ürettiler. EPAL Palet’in en önemli özelliklerinden biri ISPM standartları kapsamında ısıl işleme tabii tutulması. Bu işlem ile palette bulunan canlı organizmaların başka ülkelere transferi engelleniyor. Bu dönemde müşteriler teyakkuzda olduğu için standartları belli, hijyenik paletleri tercih ediyorlar. Eskiden bu konuya çok dikkat edilmiyordu. Daha ucuz ürün arayışında olanlar vardı. Sürdürülebilir kalitenin önemi bu tür zamanlarda daha iyi anlaşılıyor. Bu nedenle lisanslı paletlere talep en az yüzde 15 arttı” dedi.

Sokağa çıkma yasağı sıkıntı yaratıyor

Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ahşap palet üretimini sekteye uğrattığına dikkat çeken Ali Necat Altınok, “Bizim işletmelerimizin durumu İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinin G ve K maddeleri kapsamına giriyor. Ürünlerimiz fırınlar, gıda, içecek, akaryakıt gibi sektörler tarafından kullanılıyor. Bizim ürünlerimiz olmazsa bunların taşıması yapılamaz. Dernek olarak bakanlıklar ve valilikler nezdinde ahşap palet üretim ve sevkiyatının stratejik ürün olarak değerlendirilmesi konusunda girişimimizi yaptık. Olumlu sonuç bekliyoruz” diye konuştu.