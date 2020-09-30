KOSBAŞ, modüler üretim işyerleri için teklifleri almaya başladı

30 Eylül 2020

KOCAELİ-DÜNYA

Kocaeli Sanayi Odası’nın (KSO) liderliğinde, Türkiye’nin önde gelen işadamlarının iştirakiyle kurulan Kocaeli Serbest Bölgesi Kurucu ve İşletici Şirketi (KOSBAŞ) tarafından tüm altyapısı ve gerekli üstyapıları inşa edilen serbest bölgenin, gemi inşa ve tekne yapım alanında ihtisaslaştığını belirten KOSBAŞ Genel Müdürü Ertuğrul Işıksoy, “Türkiye’nin önde gelen tersanelerinin üretim ve ticaret faaliyetinde bulunduğu bölgemiz, dünya denizcilik sektörüne açılan önemli bir kapı konumunda. Kocaeli Serbest Bölgesi Kurucu ve İşletici Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Ayhan Zeytinoğlu yapıyor” dedi.

Serbest bölgelerin, ihracata yönelik üretim yapan firmalar için sunduğu avantajlarla tercih edilen üretim alanları olduğunu ifade eden Işıksoy, Türkiye’deki tüm serbest bölgelerde ihracata yönelik üretim yapan firmalar için, Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti, Gümrük Vergisi ve KDV muafiyetleri sağlandığını kaydetti.

Kocaeli Serbest Bölgesi'ne olan yoğun talepler doğrultusunda, 4 bin metrekarelik modüler üretim işyerlerini inşa ettiklerini söyleyen Işıksoy, “İş yerlerimiz sanayicilerimizin kullanımına hazır hale getirildi. Tamamlanan işyerleri 500 metrekare ve katları şeklinde yatırımcılara kiraya verilecek. Sanayicilerimizin yatırım kararlarını almadan önce Kocaeli Serbest Bölgesi’nde sunulan imkanlardan faydalanmak için, KOSBAŞ internet adresini ziyaret ederek bilgi almalarını tavsiye ediyoruz” açıklamasını yaptı.