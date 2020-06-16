KOSBAŞ’ta hedef 900 milyon dolarlık ticaret hacmi

16 Haziran 2020

KÜBRA OĞURLU-KOCAELİ

Kocaeli Serbest Bölgesi (KOSBAŞ), COVID-19 pandemisi sürecinde yaşanan olumsuzluklara rağmen, 2020’nin ilk beş ayında, ticaret hacmini 346 milyon 393 bin 342 dolar seviyesine çıkararak, 750 kişiye de istihdam sağladı. KOSBAŞ Genel Müdürü Ertuğrul Işıksoy, 2020 yılı sonu itibarıyla, bölgenin toplam ticaret hacminin 900 milyon doları aşmasını, 3 bin 500 kişiye istihdam sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Koronavirüs salgını sürecinde Kocaeli Serbest Bölgesi’ndeki firmaların gerekli tedbirleri alarak faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Işıksoy, bölge firmalarına eğitimler verildiğini söyledi. Işıksoy, “Aynı zamanda, bölgeye giriş ve çıkışlarda aldığımız önlemlerin, bölge içinde salgının yayılmasının önlenmesinde önemli bir etkisi oldu” diye konuştu. Işıksoy, “Ak Yatçılık, Atlas Gemi, Çimtaş Gemi, Ems Makine, Özmak Makine, Selah Körfez Gemi, Teksan Jeneratör, Turquoise Shipyard, Uzmar Gemi ve Yachtley Gemi firmalarımız, tüm tedbirlere özenle uyarak çalışmalarına devam ediyor” dedi.

“2020’nin ilk beş ayında, bölgede yaklaşık 750 gencimize ilave istihdam imkanı yaratıldı, geçen yılın ilk 5 ayına oranla ticaret hacminde de 75 milyon 660 bin 818 dolar artış sağlandı. Bugün itibarıyla toplam istihdam 3 bin kişiyi aştı, toplam ticaret hacmi de mayıs ayı sonu itibarıyla 346 milyon 393 bin 342 dolara ulaştı’’ açıklamasını yaptı.

4 bin metrekarelik yeni modüler iş yerleri açılacak

798 bin metrekare alana sahip olan KOSBAŞ’ın, Türkiye’nin ticari açıdan dışa açılan en önemli ihracat kapılarından biri olduğunu ifade eden Işıksoy, ihracata yönelik üretim faaliyetlerinde bulunan firmaların bölgeye olan talebini karşılamak üzere, 4 bin metrekarelik yeni modüler iş yerlerinin, temmuz ayı itibariyle kiralanmaya hazır hale geleceğini bildirdi. Ayrıca bölgede mega yat üretiminde bulunan firmaların hangar ihtiyaçlarını karşılamak için her biri bin 800 metrekare olan 4 adet hangar inşaatlarından birinin tamamlandığını söyleyen Işıksoy, “Hangarların üçünün de proje çalışmalarına başlandı. Yatırım kararı alma aşamasına gelmiş üretici firmaların, yatırım kararlarını vermeden önce, bölgenin finansal avantajları ve bölgenin sunduğu diğer imkanlar hakkında bilgi almalarını tavsiye ediyoruz” dedi.