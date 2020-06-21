“KOSGEB destekleri ekonominin canlanmasına katkı verecek”

21 Haziran 2020

BURSA-DÜNYA

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi kurumsal ziyaretlerine devam ediyor. MÜSİAD Başkanı Nihat Alpay ve yönetim kurulu üyeleri, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Bursa Batı Müdürü Erkan Güngör’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Alpay, KOSGEB’in özellikle pandemi döneminde küçük işletmelere ve yeni projelere sundukları desteklerin ekonominin canlanması noktasında büyük katkısı olacağını düşündüklerini belirtti.

Maske için ‘paydaşlık’ şartı

KOSGEB Bursa Batı Müdürü Erkan Güngör de salgının başlamasıyla birlikte yatırımcılara sundukları teşvikleri daha da hızlandırdıklarını aktardı. Güngör şunları söyledi; “5 iş günü içerisinde yatırımcılarımıza ödemelerini geçiyoruz. İşlemleri son derece hızlı gerçekleştiriyoruz. Bu dönemde maske üretimi için yatırım yapmak isteyenler için de 1.4 milyonu hibe olacak şekilde 6 milyon liraya kadar teşvik çıkarıyoruz. Bunun için de ‘Paydaşlık’ şartını öne sürüyoruz. Yani üreteceğiniz maskeyi satın alması için önceden bir kurumla anlaşmanız gerekiyor. Buna ek olarak da girişimcilik eğitimlerimizi alan herkese finansman desteği sağlıyoruz. Bu destekten faydalanan yatırımcılarımızın aldığı desteğin faizini de biz karşılıyoruz.”