Kozmetik ve güzellik sektörü Bursa’da buluşuyor

04 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Kozmetik alanındaki Bursa’daki tek fuar olan BUCOS Kozmetik ve Güzellik Fuarı’nın ikincisi için hazırlıklar, tüm hızıyla devam ediyor. BUCOS 2. Kozmetik ve Güzellik Fuarı; Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu, Bursa Kuaförler Odası ve Bursa Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Bursa Estetik Sektörü Çalışanları Derneği ve KOSGEB destekleriyle Network Fuarcılık tarafından düzenlenecek olup, kozmetik ve güzellik sektörünü bir araya getirecek.

Kozmetik makyaj firmaları, saç bakım firmaları, tırnak, el, ayak bakım firmaları, Medikal cihaz firmaları, dermotokozmetoloji firmaları, estetik ve güzellik merkezleri, kişisel bakım ürünleri, kuaför, berber ekipmanları ve ürünleri, güzellik ve kozmetik eğitim akademileri ve parfüm firmaları gibi çok zengin bir katılımcı firma profili olan fuarda, yeni ürün ve uygulama yöntemleri anlatılarak, workshoplar düzenlenecek. Fuar defile ve daha pek çok etkinlik ziyaretçilere renkli dakikalar yaşatacak.

Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, “Bursa 3 milyonu aşan nüfusu ile sanayi alanındaki gücünün yanı sıra kozmetik ve güzellik alanında da önemli bir merkez. Geniş kapsamlı olan fuarımıza Türkiye’nin 5 farklı bölgesinden, 14 farklı ilimizden 52 firma katılıyor. Ziyaretçi olarak da güzellik ve estetik merkezleri, kuaförler, güzellik salonları, berberler, ilgili hekimler, diyetisyenler, kozmetik toptancıları ve güzelliğine önem veren sektör ilgililerini bekliyoruz” dedi.