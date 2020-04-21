“Krizi sağlıklı yöneten ülkeler, kriz sonrası ayrışacak”

21 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD), yönetim kurulu toplantılarını video konferans yöntemiyle yapmayı sürdürüyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın ve BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri’nin katıldığı toplantıda, iş dünyasındaki son gelişmeler değerlendirildi.

Dünyanın, belirsizliklerin hiç olmadığı kadar çok olduğu, 24 saatte her şeyin değişebildiği farklı bir krizle karşı karşıya olduğunu ifade eden BTSO Başkanı Burkay, “Öngörünün çok azaldığı, tahmin ve tarifin zorlaştığı bir dönemi yaşıyoruz hep birlikte. Çok farklı bir krizle karşı karşıyayız. Özel stratejiler geliştirmek gereken bir dönem. Dolayısıyla iletişimin daha da sıklıkla sürdürülmesi gereken bir süreçteyiz. Dün konuşmadığımız birçok konuyu bugün konuşur haldeyiz” dedi. Kriz sonrası döneme hazırlıklı olmak gerektiğinin önemine vurgu yapan Başkan Burkay, “Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Dünya bundan sonra, Covid öncesi ve Covid sonrası olarak şekillenecek. Şu an ki gelişmeleri anlamlandırmakta zorlanıyor olabiliriz ama yakın gelecekte neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Önemli olan bu yeni sürece ne kadar hazırlıklı olacağız, esas bunu konuşmak gerekiyor” diye konuştu.

Bursa’nın iş gücü potansiyeliyle her zaman öne çıktığını belirten Burkay, şunları söyledi, “ “Bu süreç inşallah en kısa zamanda bitecek. Bu dönemde biz sadece ekonomik anlamda değil sosyal sorumluluk anlamında da Bursalı hemşerilerimizin yanındayız. Bursa’nın en büyük gücü insan kaynağı, bilgi ve becerisidir. Çalışanlarımızın bu süreçte virüsten azami bir şekilde korunmalarını sağlamak en büyük hedefimiz. Ve Bursa’nın büyük potansiyeli olan bu çalışanlarımızın moral motivasyonunu yüksek tutmak da en önemli amaçlarımızdan biri. Bunlar için elimizden geldiğince çaba harcıyoruz.”