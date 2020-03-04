04 Mart 2020

FİKRİ CİNOKUR

Cumhuriyet Meydanı'nda 15'e yakın üretici kooperatifinin stant kurduğu alanda ''Kooperatifçilik Otobüsü'' tanıtımı yapıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gönderdiği mesajında, 'Birlikte Üretim, Birlikte Büyüme' hedefiyle kooperatifçilik seferberliğini başlattıklarını bildirdi.

Bakanlık olarak bir taraftan da ülke kooperatifçiliğini çağın koşullarına uygun bir yapıya kavuşturmak için gerekli yasal ve kurumsal çalışmaları yürütürken, diğer taraftan yediden yetmişe tüm vatandaşlara kooperatifçiliği tanıtmak ve bu konuda ülke çapında bir farkındalık yaratmak adına çeşitli projeleri hayata geçirdiğini ifade eden Bakan Pekcan, mesajında şu görüşlere yer verdi.

''Tanıtım ve Geliştirme projelerimizin uygulamalarından biri olan Kooperatifçilik Otobüsü ikinci seferini turizmin ve tarımın merkezi Antalya’ya gerçekleştiriyor. girişimci karakterleriyle, Antalya’nın kooperatifçilikte de lider olması için samimiyetle çaba harcayacaklarına inanıyorum.''

-Krizlere karşı sağlam ve dirayetli bir ekonomi istiyoruz

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan da, Kooperatifçilik Otobüsünün 'Birlikte Üretim Birlikte Büyüme' misyonuyla yola çıktığını ve bir hafta boyunca Antalya’da kooperatifçiliği tanıtacağını bildirdi. Erkan, şöyle konuşru.

''Mevcut kooperatiflerimize birlik haline gelerek, daha güçlü ve daha üretken olmanın yollarını anlatacağız. Markalaşma, pazarlama ve e-ticaret eğitimleriyle destekleyeceğiz. Antalya’nın girişimcileriyle, sektörlerin kooperatifçilik potansiyelini değerlendireceğiz.''

Kooperatif faaliyetlerinin tarımsal üretimin güçlü olduğu Serik, Alanya, Gazipaşa, Kumluca, Finike ilçelerinde de sürdüreceklerini ifade eden Erkan, şöyle devam etti.

''Antalya’dan yeni iş fikirleri, yeni kooperatifler kazanacağımıza inanıyorum. İnsan merkezli bir ekonomik büyüme istiyoruz. Refah, toplumun her kesimine yayılsın istiyoruz. Küçük sermayelerle de işletmeler kurulsun, üretim yapılsın istiyoruz. Krizlere karşı sağlam ve dirayetli bir ekonomi istiyoruz. İnsan kaynağımızı ve doğal kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirelim istiyoruz. Güvenle üretelim, güvenle tüketelim istiyoruz. Bu isteklerimizi ortak paydada buluşturmanın yolu Kooperatiflerle desteklenen bir ekonomiden geçiyor. ''