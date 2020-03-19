Kruvaziyer şirketlerin Türkiye seferleri iptal

19 Mart 2020

FİKRİ CİNOKUR

Doya Turizm Şirketi Akdeniz Operasyon Müdürü Adnan Enderoğlu yaptığı açıklamada, Alman Pullman kruvaziyer turizm şirketi ile TUİ şirketinin 2020 yılında Türkiye'ye planladıkları yolcu gemi seferlerini koronavirüs salgını nedeniyle iptal ettiklerini bildirdi.

Enderoğlu, ''Marella Celebrition'', ''Horizon'' ve Serenissima'' isimli yolcu gemilerinin başta Alanya, Antalya, Taşucu, MersinFethiye, İstanbul, Çanakkale, Kaş, Dikili, ve Kuşadası seferleri olmak üzere 2020 yılında Türkiye limanlarına yapacağı ziyaretlerde en az 41 bin yolcu getirecek seferlerini durdurduğunu kaydetti.

Sektör temsilcileri 2020 yılı kruvaziyer turizm sezonunun başlamadan sona erdiğini, ancak 2021 sezonu için bir öngörüde bulunamadıklarını dile getirdiler.