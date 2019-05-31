KSİAD’ın yeni başkanı Ali Güler oldu

31 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı KSİAD Dernek Merkezinde yapıldı. Orhan Sekirden’in Divan Başkanlığını, Hakan Söğünmez’in Divan Kâtipliğini, Yusuf Nalbantoğlu’nun da Kâtip Yardımcılığını yaptığı Genel Kurul Toplantısı’na Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy ve üyeler katıldı.

Faaliyet raporu ile denetleme kurulu raporlarının okunup müzakeresi ve kabulünden sonra yapılan seçimlerde KSİAD’ın yeni başkanı, oy birliğiyle Ali Güler oldu. Bir önceki dönemde KSİAD Saymanlığı görevinde bulunan Ali Güler, 2019-2021 yılları arasında KSİAD’ın Başkanlığını yürütecek.

“Kentimize ve ülkemize hizmetlerimiz sürecek”

Başkanlığa seçilen Ali Güler, teşekkür konuşmasında şunları söyledi: “Sivil toplum kuruluşu olmanın önemini anlatmaya gerek yok. Bölgemiz gerçekleştirdiği ticaret ve sağladığı istihdamla Bursa’nın önemli sanayi merkezlerinden biri. Bizler de bu bölgedeki sanayicilerin derneği olarak, kentimize ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Yalçın Başkan’dan aldığımız hizmet çıtasını daha yukarılara taşımak için çalışacağız. Herkese hayırlı uğurlu olsun.”

“Kayapa OSB, lokasyon olarak önemli bir bölge”

Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve KSİAD’ın önceki dönem Başkanı Yalçın Toy ise, “Kayapa Organize Sanayi Bölgesi, lokasyon olarak önemli bir bölge. Bölgemizi daha yaşanılabilir, daha çevreci, sanayicimizin de yatırım yapacağı, gözbebeği olacağı bir bölge haline getirmek için emek sarf edeceğiz. KSİAD da bizim buradaki en büyük paydaşlarımızdan. Şimdi bir bayrak değişimi oldu. Biz Kayapa OSB’de, Ali Başkanımız da KSİAD’da birlik içerisinde bölgemiz ve kentimiz için çalışacağız” dedi.

Ali Güler’in yönetiminde şu isimler yer aldı: Başkan Yardımcısı Muammer Ballı, Sayman Yalçın Toy, Genel Sekreter Cüneyt Canbolat, Üye Salim Balcı. Denetim Kurulu’na ise Osman Çelik, Fevzi Çağlayan ve Behçet Çelik seçildi.