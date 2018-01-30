KSO Başkanı Kütükcü’den sanayicilere daha fazla üretin çağrısı

30 Ocak 2018

KONYA - Konya Sanayi Odası (KSO) yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda dünya ekonomisi, Türkiye ve Konya ekonomisine dair değerlendirmelerde bulunan Oda Başkanı Memiş Kütükcü, sözlerine Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu ile başladı. Türkiye’nin kendi güvenliğini ve bölgenin istikrarını sağlamak amacıyla yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonunu desteklediklerini anlatan Kütükcü, iş dünyasına “Türkiye için daha fazla üretin” mesajı verdi. Kütükcü, "İş dünyası olarak bizlere düşen en öncelikli görev, kendi cephemizde yani fabrikalarımızda, durmadan çalışmak ve üretmek" dedi.

Meclis Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz'ın başkanlığında yapılan toplantıda konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, devletin bekası ve milletin huzuru için verilen her türlü mücadelenin sonuna kadar yanında olduklarını söyledi. İş dünyası olarak kendilerine düşen görevin durmadan, yorulmadan üretmek olduğunun altını çizen Kütükcü, “En büyük sorumluluğumuz üretim. Bizler fabrikalarımızda ne kadar güçlü olursak, ne kadar yüksek katma değer üretirsek, şu anda cephede savaşan Mehmetçiklerimize o kadar güç veririz. Yüzde 75 yerli ve milli mühimmat ile yürütülen Afrin operasyonunu gururla takip ediyoruz. Üretim, Türkiye’ye her alanda güç veriyor, güven veriyor" şeklinde konuştu.

Küresel ekonomi toparlanıyor

Konuşmasında Türkiye’nin tüm engellere rağmen büyüyen, dinamik bir ülke olduğunu aktaran Kütükcü, küresel ekonomide bir toparlanma süreci yaşandığını ve bu sürecin 2018’de Türkiye ekonomisine daha pozitif yansımasını beklediklerini bildirdi. Kütükcü, Türkiye ekonomisinin büyüme, işsizlik, ihracat, sanayi üretim endeksi, kapasite kullanım oranları gibi pek çok parametrede güçlü performans gösterdiğini ancak yüzde 12’yi bulan enflasyon oranının ülkenin önünde çözülmeyi bekleyen bir problem olarak durduğunu aktardı.

Konya, ihracatta 13. sıraya yükseldi

Konuşmasında Konya ekonomisine de değinen Kütükcü, Konya’nın 2017 yılında Türkiye ortalamasının üzerinde performans gösterdiğini kaydederek, “2017 yılında en fazla ihracat yapan 20 şehir arasında, ihracatını en fazla artıran 5. il olduk. Yine Türkiye’nin ihracatı yüzde 10.4 artarken, Konya yüzde 17.35 artırdı. 1 milyar 564 milyon 646 bin dolarla Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kıran şehrimiz, iki basamak yükselerek 13. sırada yer aldı. İhracat pazarlarını sürekli çeşitlendiren şehrimizin ihracat yapmadığı bir ülke neredeyse kalmadı. İnşallah 2018’de sanayicilerimiz, ihracatçılarımız yeni başarılar elde ederek, yeni rekorlar kıracak” şeklinde konuştu.

İhracatta ipi sanayi göğüslüyor

Kütükcü, Konya’nın toplam ihracatının yüzde 74’ünü gerçekleştiren sanayi mamullerinin 2017’de de şehrin ihracatında ipi göğüslediğini aktararak, en fazla ihracat artışının da yüzde 22 ile yine sanayi sektöründe yaşandığını, tarım da ise bu oranının yüzde 8 olduğunu belirtti. Konya'nın dış ticaret fazlası vermeye devam ettiği bilgisini de paylaşan Kütükcü, 2017 Ocak-Kasım döneminde 466 milyon dolar dış ticaret fazlası verildiğini söyledi.

Ar-Ge merkezlerinde 50 hedefine ulaşmak istiyoruz Konya'daki Ar-Ge ve tasarım merkezlerine de değinen Kütükcü, geçtiğimiz yıl Oda olarak başlattıkları Ar-Ge ve Tasarım Merkezi seferberliğine Konyalı sanayicilerin büyük destek verdiğini ifade etti. Koyulan 20 Ar-Ge ve Tasarım merkezi hedefinin tutturulduğunu açıklayan Kütükcü, “Şu anda 19 Ar-Ge merkezimiz, 3 tane de tasarım merkezimiz bulunuyor. Toplam 22 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi ile Türkiye'de 9. sırada yer alıyoruz. Biz, bu rakamın daha yukarılara çıkması gerektiğine inanıyoruz. Şu anda Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurma potansiyeli olan diğer firmalarımızın bu merkezleri kurmak için girişimleri olduğunu biliyoruz. İnşallah yeni kurulacak merkezler ile bu yıl Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sayımızı 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Kütükcü, konuşmasının sonunda meclis üyelerine Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanan gelişmeler hakkında da bilgi verdi.