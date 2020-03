KSÜ ve İŞKUR öğrencileri iş hayatına hazırlayacak

05 Mart 2020

ALİ ESKALEN-KAHRAMANMARAŞ



İlk kez iş hayatına atılacaklar, işini değiştirmek isteyenler ve dezavantajlı grupların yeni bir iş bulmalarını kolaylaştırmayı, bu anlamda bilgilerini artırmayı ve özgüvenlerini yükseltmeyi ve onlara motivasyon desteği sağlamayı amaçlayan İş Kulübü’nün KSÜ Avşar Yerleşkesi içerisinde faaliyete geçirilmesine ilişkin protokol KSÜ Rektörlük Makamında Rektör Prof. Dr. Niyazi Can ve Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Yüce tarafından imzalandı.

Protokol Kapsamında KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi içerisinde kurulan İş Kulübü Ofisinde İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları tarafından öğrencilere 5 ila 15 kişilik gruplar halinde mülakat teknikleri, özgeçmiş hazırlama, telefon görüşmeleri konularında uygulamalı eğitimler verilecek.



Üniversitemiz öğrencilerinin en iyi şekilde iş hayatına hazırlanabilmesi için bütün kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği içerisinde olduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, bu kapsamda İŞKUR’la da en üst düzeyde etkili ve verimli işbirlikleri yürüttüklerini ifade etti.

“Ailelerinin bizlere emaneti olan gençlerin en iyi şekilde yetişmeleri ve istihdam edilmeleri üniversite olarak birinci önceliğimizdir. Üniversitemiz içerisinde açılan İş Kulübü Ofisi vasıtasıyla öğrencilerimizin istihdamına katkı sunan destek eğitimlerimiz sürekli hale gelecek. Öğrencilerimiz iş ve meslek danışmanlarından birebir danışmanlık hizmetinin yanı sıra grup eğitimleri de alabilecekler.” diyen Rektör Can, “Gençlerimize daha iyi bir gelecek inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğu, kurum ve kuruluşlarla yürütülen işbirlikleriyle daha etkin, verimli ve başarılı çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.



İş dünyasıyla öğrencileri bir araya getirecek İş Kulübünün kurulmasına verdiği destekler için Rektör Can’ın şahsında KSÜ’ye teşekkürlerini ifade eden Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Yüce, öğrencilere verilecek eğitimlerle istihdam edilmelerini kolaylaştırmayı amaçladıklarını söyledi.