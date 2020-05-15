KTO Başkanı Gülsoy: Sicil affı tam olarak uygulansın

15 Mayıs 2020

KAYSERİ/DÜNYA

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, “Finansmana erişim noktasında sıkıntı yaşanıyor. Bankalar sicil sıkıntısından dolayı kredi vermekten kaçınıyor, işletmelerimiz eli boş dönüyor. Sicil affının tam manada uygulanmasını istiyoruz.” dedi.

COVID-19 salgınının ekonomik tahribatını azaltmak için alınan önlemlere rağmen, bankalardan kredi kullanımlarında sorunlar yaşanıyor. Bankaların kredi verirken mali yapısı güçlü şirketleri tercih ettiğini ifade eden Gülsoy, “Finansmana erişim noktasında sıkıntı yaşanıyor. Bankalar sicil sıkıntısından dolayı kredi vermekten kaçınıyor, işletmelerimiz eli boş dönüyor. Krediye asıl ihtiyacı olan üyelerimizin talepleri karşılanmıyor. Sürekli şikâyet alıyoruz. Bankalar kredi dağıtıyor ancak gerçekte kredi tabana yayılmıyor, reel ekonomiye dönmüyor, piyasayı hareketlendirmiyor. Sicil affının tam manada uygulanmasını istiyoruz” diye konuştu.

Nefes, Cansuyu, İş’e devam ve Çek Ödeme Kredisi gibi ekonomik tahribatı azaltmak için verilen destekleri hatırlatan Gülsoy, sicil sıkıntısı olan iş insanlarının ciddi problemlerle karşı karşıya olduklarını söyledi. Gülsoy, “Kredi kullanmak için bin 500’e yakın üye için faaliyet belgesi aldık. Nefes Kredisi’nin başladığı günden bu yana 7 milyon 590 bin TL’lik kredi kullandık. Kredi kullanımı için talep almaya devam ediyoruz ancak krediye en çok ihtiyacı olan kişilere bankalar sicil sıkıntısı olduğu için kredi kullandırmıyorlar. Son sicil affı 2017 yılı başında çıkarıldı. Ancak 2018’in üçüncü çeyreğinde kur artışı ile yaşanan ekonomik krizde birçok işletme kredi ödemelerini yapamadı, takibe düştü ve sicili bozuldu. Bu büyük kriz sonrası 2019 yılı toparlanma yılı oldu. Ancak koronavirüs salgını sonrası yaşanan küresel boyuttaki kriz dengeleri tekrar değiştirdi. Bu süreçte krediye ve desteğe ihtiyacı olanlar, daha önceden sicili bozulmuş olan KOBİ’lerdir ve bankaların kriz mağduru olan şirketlere finansmana erişim noktasında sıkıntı yaşatmamaları gerekir. Banka müdürlerimizle konuşuyor, yardımcı olmalarını istiyoruz. Biz üyelerimize kredi vermek için çalışıyoruz, bankalarda vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Sicil affının gerçek manada uygulanmasını istiyoruz. Ufak tefek problemi olan KOBİ’lerimizin ve ufak bir dokunuşla çarklarını döndüreceğine inandığımız firmaların krediye ulaşmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.