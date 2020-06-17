KTO, TSE’den aldığı belgeyle COVID-19 önlemlerini tescilledi

17 Haziran 2020

KAYSERİ-DÜNYA

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, TSE’den COVID-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi’ni alarak salgının, Türkiye’de görüldüğü ilk günden bu yana aldıkları tedbirleri tescillediklerini ifade etti. Gülsoy, “Tüm dünya zorlu bir dönemden geçiyor. Bütün sektörlerimiz bu süreçten ciddi bir şekilde etkilendi. Oda olarak ülkemizde vaka görülmesiyle bizde üzerimize düşeni yaparak bütün tedbirlerimizi aldık. Aldığımız bu önlemleri de tescillemek için Türk Standartları Enstitüsü tarafından hayata geçirilen Güvenli Üretim Belgesi için başvurumuzu yaptık. TSE uzmanları tarafından odamızda denetimler sonucunda “Covid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi” almaya hak kazandık. Odamıza faydalı olacağına inandığımız bu belgenin uluslararası geçerliliğinin olması ayrı bir önem arz ediyor. Odamıza ve üyelerimize bu aldığımız belge hayırlı olsun. Her zaman “Önce insan, önce sağlık” diyerek önlemlerden ödün vermeden çalışmalarımızı sürdürüyor, üyelerimize hizmete devam ediyoruz. Vakaların artmaması için maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeliyiz” dedi.

Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi, Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan; tüm birimlerde gerekli risk değerlendirilmesinin yapılıp yapılmadığı, enfeksiyon önleme ve kontrol eylem planlarının, temizlik ve dezenfeksiyon planlarının hazırlanıp hazırlanmadığı ve alınan tüm tedbirlere uyulup uyulmadığı gibi tetkikler sonucunda veriliyor.