KTO'da 'Ticaret Ahlakı' söyleşisi

18 Aralık 2017

Halil YILMAZER

KONYA - Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi’nde, Prof. Dr. Hamdi Döndüren’in moderatörlüğünde, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ve Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü’nün de katılımıyla “Ticaret Ahlakı ve Helal Kazanç Kavramında Mevlânâ” söyleşisi gerçekleştirildi.

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ise konuşmasında, günümüz ticaretinin ahilik kuralları çerçevesinde yapılması gerektiğini söyledi. Başkan Kütükcü, “Ticaret ahlakı ne kadar gelişmişse toplum da o kadar gelişmiştir. Geçmişte ecdadımızın ticareti doğru şekilde yönetmesi örnek almamız gereken olaydır. Eskinin esnaf teşkilatları da bugünün oda ve borsalarıdır. Fiyatların oynanması, karaborsa, dengesiz piyasa toplumun da huzurunu bozar. Kul hakkına en çok dikkat edilmesi gereken yer ticaret hayatıdır. ” ifadelerine yer verdi.

Ticaret Borsaları ile İslam Ekonomisi arasındaki ilişkiye değinerek konuşmasına başlayan Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, rızkın 10'da 9'unun ticarette olduğunu söyledi. Çevik, "Medine pazarında yapılan ticaretin yüzde 90'ını ticaret borsalarında gerçekleştiriyoruz. Helal üretim helal parayla buluşuyor dedi. Çevik, "Günümüz dünyasında Ahiliğin kanaat anlayışını yeniden diriltmeye ihtiyacımız var. Dayanışmanın, paylaşımın ve kardeşliğin olmadığı bir iklimde sınırsız kazanma hırsı kimseyi mutlu etmez. Peygamber efendimizin ‘Bizi aldatan bizden değildir.’ hadis-i şerifleri ışığında ticaret borsalarının piyasa mekanizması içinde temel rollerini kontrol ettiğimiz zaman, aldanmanın ve aldatmanın önüne geçen, tüccarı ve satıcıyı ortak bir platformda buluşturacak gerçek piyasa fiyatının oluşmasını sağlayabiliriz.” şeklinde konuştu.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise Ahilik ve meslek etiğine ilişkin olarak şöyle söyledi: “Konya Ticaret Odası, geçmişin Ahilik Teşkilatı’dır. Bizler ticaretin temelini daha sağlama almak için odalar kuruyoruz ki fikir birliği helal kazanca dönüşsün. Benim ticaret felsefem, alın teri ve akıl teri olmayan bir işten pek olumlu şeyler beklenemeyeceği yönündedir. Mevlânâ’nın neslinden gelen bizler de ancak gayret edip çalışmanın sonucuyla ticarette başarı ve istihdam sağlayabiliriz.” açıklamalarını yaptı.