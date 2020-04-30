Küçük esnaftan büyük şirketlere çağrı: ''Alın-Verin Ekonomiye Can Verin''

30 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı ve kendi adını taşıyan Martı Marina şirketi sahibi İzzet Ünlü, Türkiye’de Covid 19 sonrası krizi fırsata çevirmek için herkesin bir sorumluluğu olduğunu söyledi.

Esnafın çarklarının dönmesi için verilen ''TOBB Nefes Kredisi''nin, borcu borç ile işlerini döndürmeye çalışan esnaf için ' can suyu' olduğunu ifade eden Ünlü, TOBB Yasasında değişiklik yapılarak esnafa da destek sağlanabileceğini kaydetti. İzzet Ünlü şöyle devam etti.

''Esnafın ihtiyacı olan nakit desteğinin sermaye olarak verilebilmesi için 5174 sayılı TOBB kanununda yapılacak değişiklik ile mümkün olacaktır. Covid 19 sonrasında hiç bir şey eskisi gibi olmayacağı varsayımı ile bu kanun maddesinde yapılacak revize ile esnafımıza 'Bila Bedel Can suyu' desteği verilebilinir. Bu kriz döneminde esnafın işlerinin açılması ekonomik olarak çarklarının dönmesi için destek olmak gerekiyor. Bunun için mal ve hizmet bedeli fatura karşılığı yapılacak alışverişten geçiyor.''

Nefes Kredisi ve onun geri ödenmesi için bunun gerekli olduğunu vurgulayan Ünlü, büyük işletmelere ''Küçük Esnaflarımıza destek olmak istiyorsanız mal ve hizmet bedeli ''Alın-Verin ekonomiye can verin'' çağrısında bulundu. İzzet Ünlü, ''Bu krizden çıkışı yardımlaşma ve dayanışmadan geçiyor. Cirosu ve ticaret kapasitesi yüksek şirketlerin fatura karşılığı küçük esnaftan mal ve hizmet alması lazım. Böylece ekonomide çarklar da döner.TOBB Nefes Kredisi esnafa rahatlama getirecek, ancak çözüm değil. Bunun için KOBİ'lerden ve esnaftan mal ve hizmet alalım çarklar dönsün. Bu yardımlaşma ile koronavirüs salgını ve ekonomik krizinden çıkabiliriz'' dedi.

Bu çağrıya Antalya Serbest Bölgesinde faaliyette bulunan ve yat sektöründe dünyaca tanınan bazı lüks yat üretim firmaların mal alımı yaparak çağrıya destek olmaya başladığı öğrenildi.