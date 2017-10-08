Küçükler Teksti, Ar-Ge inovasyona ağırlık verecek

08 Ekim 2017

Katma değerli ürünler ile pazarını büyütmeyi hedefleyen Küçükler Tekstil, bu yılın ilk çeyreğinde Ar-Ge merkezini devreye aldı. Ar-Ge'ye yıllık 200 bin TL bütçe ayıran firma, kurduğu merkez ile Ar-Ge inovasyona daha fazla ağırlık verecek. Firma bunun yanı sıra kısa vadede Turquality'ye dahil olmayı da hedefliyor.

Kayseri OSB'de faaliyet gösteren Küçükler Tekstil, double jersey örme kumaşlar üretiyor. 38 markası ile 45 ülkeye ihracat yapan firma, 2014 yılında başladığı Ar-Ge merkezi yatırımını tamamladı. Konumlarını güçlendirmek için pazardaki değişimi ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Küçükler Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçük, "Bu yılın ilk çeyreğinde Ar-Ge merkezimizi kurduk. Böylece daha güçlü satış ve pazarlama stratejileri oluşturacağız. Ar-Ge merkezi ile inovasyona daha fazla ağırlık vereceğiz" dedi.

"Tesla markasıyla pazardan olumlu dönüşler alıyoruz"

Müşterilere özel hazırlayacakları desenlerin yanı sıra bu yıl inovatif ürünler de pazara sunacaklarını belirten Küçük, "Double jakarlı örme üretim kapasitesini artırmak istiyoruz. İleriye dönük projelerimiz arasında ise Turquality'e hazırlanmak var" dedi.

Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirdikleri ürünlerin firmalarının pazardaki konumunu güçlendirdiğini belirten Hasan Küçük, 2015'in ilk yarısında altı adet yeni ürün geliştirdikleri bilgisini verdi. Bu ürünlerden bir tanesi için patent başvurusu yaptıklarını söyleyen Küçük, Tesla markalı ürünlerinin esin kaynağının ise İbn-i Sina olduğunu aktardı. Yaptıkları literatür taramalarında İbn-i Sina'nın hastalarına doğal manyetik özelliğe sahip taşlarla tedavi yöntemleri uyguladığı bilgisine ulaştıklarını anlatan Küçük, "Çalıştığımız tedarikçi firmalarla birlikte nanoteknolojik metotlarla tekstil materyaline bu özelliği kazandırdık. Elde edilen materyali iplik haline getirip, örme yatak kumaşı ürettik. Üretilen kumaş daha sonra Japonya'daki bir üniversitede test edildi ve uyku kalitesini artırdığı raporlandı" dedi. Küçük, ürünün ayrıca yurtiçinde önde gelen markalardan biri tarafından exclusive olarak kendi ürün gruplarında kullanıldığını aktardı.

Tesla markasıyla pazara sundukları ürünle, pazardan olumlu dönüşler aldıklarını anlatan Hasan Küçük, "2016 yılında yatak sektörü için farklı özellik ve tasarımlar geliştirdik. Bu yıl sunumlarını gerçekleştirdiğimiz Anticellulite, Freeze, Meditation ve Sakura Sleep ürünlerimiz, katma değerli mamullerimizden bazıları" diye konuştu.

Öte yandan Türkiye'nin 491'inci Ar-Ge merkezine sahip olduklarını vurgulayan Hasan Küçük, "Yatak ve yatak kumaşı üretimine ‘Comfytex' markası ile 2013 yılında başladık. İnovasyona dayalı büyüme yaklaşımı ve stratejisiyle pazarda faaliyet gösteriyoruz" dedi. Küçük, 2016 yılında Türk Patent Enstitüsü'nden ‘Türkiye Genelinde En Fazla Tasarım Başvurusu Yapan Firma' ödülünü aldıklarını sözlerine ekledi.