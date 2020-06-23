KUDAKA nisanda 3 yatırım için ‘teşvik’ aldı

23 Haziran 2020

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KUDAKA istatistik Bölgesinde bu yılın Nisan ayında 2’si bölgesel, 1’i genel olmak üzere 3 yatırım, teşvik kapsamına alındı. Bölgesel yatırımlar için 27, genel yatırımlar için 69, toplam 96 milyon TL tutarında yatırım harcaması planlandı. Bölgesel yatırımlarda 110, genel yatırımlarda ise 20 kişilik istihdam öngörüldü.

Bölge, ocak - nisan döneminde 9 bölgesel, 4 genel ölçekli toplam 13 yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 140, genel yatırımlar için 82, toplam 222 milyon liralık harcama gerçekleştirildi. Bölgesel yatırımlarda bin 389, genel yatırımlarda ise 27, toplam bin 416 kişilik istihdam oluşturuldu. Erzurum’un 4 aylık yatırım payı yüzde 76,9 oldu.

KUDAKA İstatistik Bölgesinde 2001- 2020 yılları arasında 199 bölgesel, 477 genel, toplam 678 yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel bazlı yatırımlar için 2.4 milyar TL, genel yatırımlar için ise 4.8 milyar TL olarak toplam 9.5 milyar liralık harcama gerçekleştirildi. Bölgesel yatırımlarda 11 bin 940, genel yatırımlarda ise 6 bin 79 kişilik istihdam gerçekleştirildi.