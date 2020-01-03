Küresel Fuar Acentesi, 2020’de 11 ülkede 49 fuar yapacak

03 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) tarafından 7 yıl önce Bursalı firmaların ihracat yolculuğuna katkı sağlamak için başlatılan Küresel Fuar Acentesi Projesi ile bugüne kadar 180’den fazla yurt dışı programından 6 bin 500’e yakın firma temsilcisi faydalandı. BTSO, 2019 yılında Fransa’dan ABD’ye, Rusya’dan Çin’e 11 ayrı ülkede 26 yurt dışı fuar organizasyonuna imza attı. Bu programlara ise makine, tekstil, otomotiv, inşaat gibi 14 farklı sektörde 754 firma temsilcisi katılım sağladı. Küresel Fuar Acentesi’nin 2020 fuar takvimi de belirlendi. 11 ayrı ülkede 49 fuar ziyaretinin planlandığı 2020 yılında ilk olarak tekstil sektörü temsilcileri ‘Heimtextile Fuarı’ için Almanya’nın Frankfurt kentine gidecek.

1.300’ü aşkın yeni ihracatçı

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Küresel Fuar Acentesi ile birçok iş insanının ilk defa ihracat yaptığını ve yurt dışına çıktığını söyledi. Gelişmiş ülkelerin üretimdeki başarılarını fuarlar aracılığıyla uluslararası boyuta taşıdığını ifade eden Başkan Burkay, “Sadece iç pazara üretim yapan firmaların küresel ölçekte yeni müşteriler kazanmasını sağladık. Son 6 yıllık dönemde kentimiz 1.300’den fazla yeni ihracatçı firma kazandı. Bu başarıda Küresel Fuar Acentesi Projesi, UR-GE ve Ticari Safari Projelerimizin büyük katkısı var” dedi.

2020 fuar takvimi belirlendi

Yeni yılda da BTSO üyelerinin tüm pazarlarda aktif olmasını hedeflediklerini belirten Başkan Burkay, bu kapsamda 49 fuar programını takvime eklediklerini belirtti. Başkan Burkay, “Organizasyonel becerisini her geçen yıl güçlendiren, deneyimi ve bilgisini firmalarımız için en yüksek faydayı sağlayan bir yapıya kavuşturan Küresel Fuar Acentesi, kentimizin ve ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşabilmesine öncülük etmeye devam edecektir. Bursa iş dünyamızı ihracat odaklı projemiz olan Küresel Fuar Acentesi’nden faydalanmaya davet ediyorum” diye konuştu. KOSGEB, organizasyonlara katılan firmalara yakın ülkeler için 3 bin lira, uzak ülkelerde ise 5 bin liraya kadar destek sunarken; BTSO da başvuru yapan her üyeye yılda iki defaya mahsus olmak üzere 1.000 liraya kadar destek veriyor.