“Küresel pazarda e-ticaretin etkinliği hızla artıyor”

06 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa iş dünyasının eğitim ve gelişim platformu olan BTSO Akademi Projesi çerçevesinde 48’inci Meslek Komitesi’nin katkılarıyla ‘E-ticaret Yapıyoruz’ eğitimi gerçekleştirildi. Oda Hizmet Binası’nda düzenlenen etkinliğe, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nemli, Meclis Üyesi İdris Doğrul, N11 Gelirden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kiho Lee, 48. Meslek Komitesi Üyeleri ve Bursa iş dünyası temsilcileri katıldı. Programda N11 firması tarafından sunumlar gerçekleştirilirken, birçok firma da açtıkları stantlarda E-ticaret konusunda merak edilenleri yanıtladı.

“Ülkemizde e ticaret pastası hızla büyüyor”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nemli, dünyanın e-ticaret ile birlikte, ürün tanıtımı, pazarlanması, tedariği ve alışveriş türleri konularında büyük bir değişime girdiğini söyledi. Tüketicilerin doğru ürünü ararken dünyanın her yerindeki satıcılarla tek tuşla iletişime geçebildiklerini ifade eden, “Ülkemizde E-ticaret rakamlarına baktığımızda perakende dışı işlemler için 28,4 milyar TL, perakende işlemlerinde ise 31,5 milyar TL büyüklüğe ulaştığını görüyoruz. Ülkemizde 60 milyar TL civarında hacme sahip olan E-ticaret alanında pasta hızla büyüyor. Bu doğrultuda çağa ayak uydurarak, üretim gücü yüksek olan kentimizi ve üyelerimizi E-Ticaret konusunda bilinçlendirmeyi ve ülkemizin bölgesel bir E-ticaret merkezi olmasını hedefliyoruz” dedi.

“E-ticaret ihracata kolaylık sağlıyor”

E-ticaret yaparak, pazarlama, satış, tedarik, ürün takibi, ticari istibarat ve müşteri iletişimi gibi bir çok konuda sağlanan kolaylıklar ile ihracat işlemlerinin daha kolay gerçekleştirilebileceğini aktaran n11.com Gelirden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kiho Lee, “Türkiye nüfusunun 52 milyondan fazlası internet kullanıyor. Bizler için internet kullanan herkes potansiyel E-ticaret alıcısıdır. Türkiye’de E-ticaret ile uğraşan kişi sayısı hızla artıyor. Bursa da bu konuda önde gelen şehirlerden biri. Bursa’da 8.000’in üzerinde iş ortağımız var ve bu sayının her geçen gün artması bizleri memnun ediyor” diye konuştu.

“Doğru fotoğraf yükleyin, açıklamaya dikkat edin”

n11.com İş Ortakları Eğitmeni Aykut Baskın, vergi mükellefi olan işyerlerinin ücretsiz olarak ürünlerini kendi platformlarında sergileyebileceğini belirterek, “Kendi E-ticaret sitenizi açmadan önce pazarı incelemek, ürünlerin satış performansları ile bu mecradaki kuralları görmek için platformumuz önemli fırsatlar sunuyor. E-ticarette en önemli konu, ürününüzü doğru göstermekle başlıyor. İyi fotoğraflar ile birlikte genel arama eğilimlerine uygun yazılan bir açıklamayla organik olarak kısa sürede markanız büyüyebilir” değerlendirmesini yaptı. Eğitimin ardından, Atrium alanında stant açan firmaları da ziyaret eden katılımcılar, firma yetkilileri tarafından bilgilendirildi.