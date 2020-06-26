“Küresel rekabet için sürdürülebilirlik zorunlu hale geldi”

26 Haziran 2020

Halim ASLAN-BALIKESİR

Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) Başkanı Abdullah Bekki, pandemi sonrası Türkiye’nin dış ticaret rotası ve işletmelerin iş yapış modelleri üzerindeki görüşlerini paylaştı. Bekki, Küresel rekabette, oyunun sürdürülebilirlik üzerine yeniden kurulduğu bir dönemde, sürdürülebilir iş modellerinin bir tercih değil, artık bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Bekki, “Pandemi süreci, tüm ülkede olduğu gibi, Balıkesir girişimcilerine de üç kritik unsur olan; dijitalleşmeyi, iş sağlığı ve güvenliğini ve eşitsizlikler ile mücadeleyi çok güçlü bir şekilde hatırlattı” dedi. “Dünyada yaşanan bu kriz, bir yandan sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için gösterdiğimiz çabanın ne kadar önemli olduğunu öte yandan da bugüne kadar yaptıklarımızın yeterli olmadığını bize gösterdi” diyen Bekki, “Üretim ve tüketim alışkanlıklarımızı ve iş yapış şekillerimizi sorguladığımız bu sürecin sonunda, iklim değişikliği gibi hepimizi etkileyen ama bir türlü üzerine kararlılıkla gidemediğimiz küresel riskler, iş dünyasının gündeminde hızla ön sıralara çıkacak” diye konuştu.

"AB kararlı bir politika izliyor"

Önümüzdeki dönemde; çok taraflılığı ve kamu sağlığını gözeten, bilime kulak verirken, aynı zamanda iklim ve çevreyi de öne çıkaran bir iradeye ve liderliğe ihtiyaç duyulacağını dile getiren Bekki, “En büyük ticaret ortağımız Avrupa Birliği (AB) ‘Yeşil Mutabakat’ ile sürdürülebilirliği rekabet gücünün merkezine koyduğu, oldukça kararlı bir politika izliyor. Türkiye gibi AB ile yakın ticari ilişkileri olan ülkeler de yerel politikalarını bu yönde değiştiriyor. Şirketlerimiz bu süreci yakından izleyerek gerekli adımları atmalılar” diye konuştu. AB’nin ‘Yeşil Mutabakat’ ile yeni büyüme stratejisini, modern, kaynak verimliliğine odaklanan, rekabetçi bir ekonomi olarak ortaya koyduğunu anımsatan Bekki, “AB, önümüzdeki dönemde geliştireceği ikili anlaşmalarda, gelecekteki olası krizlerden korunmak için, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı, dijitalleşmeyi ve herkes için adil ve kapsayıcı kalkınmayı göz önünde bulunduracak. Biz bu dönüşüme hazırlıklı olabilirsek, Türkiye için bir fırsat penceresi açılabilir” ifadelerini kullandı.