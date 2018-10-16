Kurşunlu’da atıksu deşarjına start

16 Ekim 2018

BURSA – Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 38 milyon TL harcanarak yaptırılan Kurşunlu Atıksu Arıtma Tesisleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından hizmete alındı. Mustafakemalpaşa, Mudanya, Küçükkumla ve Kurşunlu’daki atıksu arıtma tesisleri için 201 milyon TL’lik yatırım yapılırken, Gemlik ve Nilüfer için de 110 milyon TL’lik bütçe ayrıldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açılışta yaptığı konuşmada, geçen hafta hizmete giren Mudanya Atıksu Arıtma Tesisleri’nin ardından Kurşunlu Atıksu Arıtma Tesisleri’ni de faaliyete geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Gemsaz, Engürücük, Gençali, Kumsaz ve Kurşunlu mahallelerinin atık sularını arıtacak tesisin Avrupa Birliği standartlarında çıkış suyu kalitesi sağlayacak şekilde planlandığını kaydeden Başkan Aktaş, “19 bin 220 metrekarelik alana kurulu tesisimizde, 728 metre uzunluğa ve 40 metre derinliğe sahip deniz deşarjı hattı bulunuyor. Çevreyi kirleten atık sular, bu hat vasıtasıyla, temizlenerek Marmara Denizi’ne deşarj ediliyor. Günlük yaklaşık 5 bin metreküp kapasitesi olan tesisimiz, 30 bin kişilik nüfusa hitap ediyor” diye konuştu. Başkan Aktaş, atıksu arıtma tesisleri için Mustafakemalpaşa, Mudanya, Küçükkumla ve Kurşunlu’da yaptıkları yatırımlara 201 milyon TL harcadıklarını, aynı kapsamdaki Gemlik ve Nilüfer yatırımları için de 110 milyon TL bütçe öngördüklerini açıkladı.



Törende Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Milletvekili Zafer Işık ve Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz da hazır bulundu.



