Kuruyemiş sektörünün ticaret hacmi 5,5 milyar dolar

20 Şubat 2020

FİKRİ CİNOKUR

Merkezi Adana'da bulunan Elka Fuarcılı Limited Şirketi tarafından Türkiye'de ilki düzenlenen Ceviz Yetiştiricili ve Teknolojileri Fuarı ''Ceviz Türkiye'' Cam Piramit Sabancı Kongre ve Fuar Merkezi'nde açıldı.

Elka Fuarcılık Limidet Şirketi sahibi Bülent Yamaç, her zaman ilki yapılan etkinliklerin ve fuarcılığın zor olduğunu belirterek, ''Ceviz Fuarı önümüzdeki süreçte daha iyi noktalara gelecek. İthalat yapan ülkemizde eğitim ve tanıtımlarla ceviz yetiştiriciliği gelişerek ihracat yapar hale gelecek'' dedi.

Antalya Ziraat Odaları Birliği sözcüsü Nazif Alp de, son yıllarda ceviz yetiştiriciliğinin geliştiğini söyledi. Ceviz yetiştiriciliğinin Türkiye'de yakın zamanda gelecek vaat ettiğini belirten Alp, şunları kaydetti.

''Antalya tropikal meyve üreticiliği de hızla gelişiyor. Avakado bahçeleri artıyor. Diğer tropikal meyve deneme üretim çalışmaları da başarıyla devam ediyor. Antalya tropikal meyve yetiştiriciliğinde Türkiye'nin en önemli merkezi olmaya başladı. Ceviz yetiştiriciliği de gelişecektir.''

Nazif Alp, Antalya'nın tarımsal üretimiyle 82 milyon insana bakar hale geldiğini sözlerine ekledi.

Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Badem ve Ceviz Çalışma Grubu Başkanı Muhammer Çelik de kuruyemiş sektörünün 5,5 milyar dolara ulaştığını söyledi. 2009 yılından bu yana yapılan çalışmalarla ceviz ekim alanlarının 50 bin dekardan 300 bin dekara çıktığını ifade eden Çelik, şöyle devam etti.

''Ceviz ülkemizde geleneksel olarak hem çerezlik hem de endüstriyel olarak büyük miktarlarda tüketilen bir üründür. 2019 yılı için 2,4 milyar dolar olarak tahmin ettiğimiz kuruyemiş ve kuru meyve pazarı içinde yaklaşık 400 milyon dolar ile ciro açısından en büyük pazar payına sahip bir ürün. Bu tutar 445 bin tona karşılık geliyor. Ceviz aynı zamanda tüketimimizi çoğunlukla ithal ederek karşıladığımız bir üründür. Yerli üretim tüketimimizi karşılamakta yetersiz kalmaktadır.''

Ceviz Türkiye Fuarı, 22 Şubat tarihine kadar açık kalacak.