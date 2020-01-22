Kütahya Dumlupınar Üniversite'nin projesine AB'den destek

22 Ocak 2020

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Nursan Kablo'nun ‘Otomotiv Sektörüne Yönelik Yeni Nesil Nanokablo Üretimi’ projesi COST programından destek kazandı. Projenin yürütücüsü DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyokimya Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Fatih Şen tarafından Avrupa Birliği tarafından uygulanan Bilim ve Teknolojide Avrupa İş Birliği (European Cooperation in Science and Technology-COST ) programına yapılan başvuru olumlu sonuçlandı ve proje ‘CA18203 – Optimising Design for Inspection’ aksiyonu kapsamında uluslararası proje olarak destek aldı.

Desteğin yanında projenin yürütücüsü olan Doç. Dr. Fatih Şen de CA18203-Optimising Design for Inspection aksiyonu kapsamında yönetim kurulu üyelerinden birisi (MC member) olarak kabul edildi. Başkanlığını İngiltere’den Prof. Dr. Rhys Pullin’in yaptığı ve aralarında İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, İspanya olmak üzere 26 Avrupa ülkesinin yer aldığı aksiyona Nursan Kablo ile ortaklaşa yürütülen ‘Otomotiv Sektörüne Yönelik Yeni Nesil Nanokablo Üretimi’ projesi ile katılan Doç. Dr. Fatih Şen ve proje ekibi, böylece ‘Energy Harvesting Materials’ grubu ile çalışmalarda bulunabilecek.