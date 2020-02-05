Kütahya Vişnesi “Coğrafi İşaret” aldı

05 Şubat 2020

Halim ASLAN



Ağırlıklı olarak Kütahya, Simav, Şaphane ve Pazarlar bölgesinde yetiştirilen, tadı, rengi ve aromasıyla diğer vişne çeşitlerine göre daha zengin ve farklı olan Kütahya Vişnesi “Şaphane Vişnesi” adıyla tescillenerek “Coğrafi İşaret” Menşe Adı almaya hak kazandı. Konuyla ilgili açıklama yapan KÜTBO Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, “Borsamız tarafından yapılan başvuru süreci, titiz çalışmalar ve takiplerimiz sonucunda başarıyla tamamlandı, önümüzdeki günlerde “Şaphane Vişnesi” adıyla “Coğrafi İşaret “ tescil belgesini alacağız” dedi.

Kütahya Vişnesinin, Kütahya’nın yanı sıra diğer illerde de yetiştirildiğini ve yapısı itibariyle değerli bir vişne çeşidi olduğuna vurgu yapan Gültekin, Coğrafi İşaret alınmasıyla, hem gerçek üreticinin korunacağını hem de ürünün, yurtiçi ve yurt dışına pazarlanmasına güç katacağını söyledi. Şaphane Vişnesinin, geçen yıl KÜTBO’da 6 bin 835 ton işlem gördüğünü de kaydeden Gültekin, ürünün ağırlıklı olarak iç piyasada tüketildiğini, az da olsa bazı Avrupa ülkelerine dondurulmuş olarak ihraç edildiğini belirtti.