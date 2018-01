Kuzey Kore'li sanatçıların eserlerine yoğun ilgi

05 Ocak 2018

Sabiha TOPRAK

KOCAELİ - Kuzey Kore'nin dünyaya 'Barış Mesajı'yla açılan İstanbul'daki tanışma sergisi 15 Ocak'a kadar devam edecek. Kore'nin Türkiye'ye akredite Başkonsolosu Jang Jong Su'nun turistik İstanbul ziyareti sırasında açtığı sergi, Dünya Değişmeden Café'de ziyaret edilebilecek.



Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Sofya Büyükelçiliği'nin desteğiyle düzenlenen serginin açılışı, 21 Aralık'ta, Başkonsolos Jang Jong Su'nun katılımıyla gerçekleşti. Başkonsolos Su konuşmasına "Uzak Asya'dan Türkiye'ye dostuk ve barış selamı getirdik" sözleriyle başladı.



Ülkesinin neredeyse 40 yıl süren Japon işgaliyle, bağımsızlık savaşı tarihinden örnekler vererek, bugünkü Kore'yi anlatan Başkonsolos Su, ülkesinin hiç bir zaman, hiç bir ülkeyi düşman olarak görmediğini ve ülkesinin Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa'da temsilcilikleri bulunduğunu, diplomatik ilişkilerin yıllardır sürdüğünü anlattı.



Yeni yılın dünyaya barış getirmesini umduklarını söyleyen Başkonsolos Su, Kore Demokratik Halk Cumhuriyetinin, 2018'i turizmde hamle yılı olarak gördüğünü açıkladı ve yeni yılda dünyayı Kore'ye davet etti.



Ülkeleri ile ilgili her fikir, her düşünceye saygı duyduklarını söyleyen Başkonsolos Su sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemiz Kore hakkında da herkesin farklı düşünceleri olabilir. Ama ülkemizle ilgili bazı fikirler, çoğunlukla yanlış bilgiye dayanıyor, bu üzücü. Özellikle sosyal medyada dolaşan yanlış bilgilerin belli bir kaynaktan çıktığını da biliyoruz. Siz medya mensuplarının da bildiğine eminiz. Bu kötü niyeti de yeni yılda arkamızda bırakmak istiyoruz. Bu yüzden İstanbul'dan Dünya'ya sesleniyoruz. Kim ne düşünürse düşünsün, herkes gelsin, doğruyu kendi gözleriyle görsün, kulaklarıyla duysun. "



Başkonsolos Su, İstanbul'dan Dünyaya yaptığı çağrıda "Sizi Asyanın nadide rengi, eski dünyanın büyük sırrı Kore'yi keşfetmeye, tanışmaya davet ediyoruz" dedi ve "Şayet değişim kaçınılmazsa, Dünya Değişmeden Kore'nin sırrını önce siz keşfedin" diye ekledi.



Dünyaya barış ve dostluk çağrısı için Türkiye'yi özenle seçtiklerini anlatan Başkonos Su "Aynı coğrafyadan, aynı zamandan birlikte çıktık. Kökümüz, kültürümüz aynı. Her zaman, birbirimizi başkalarından daha kolay anladık. Bu yüzden, barış çağrımızı, dünyaya davetimizi burada yapmayı seçtik" dedi.



Başkonsolos Su, konuklara Kore kültürünün nadide renklerini yansıtan sergideki tablo, resim ve fotoğraflarla, sihirli el işi eserleri anlattı.



Açılışta Kore'ye dair özel notları ise DünyaDegismeden acente sahibi Tulga Ozan verdi. Barış ve Tanışma sergisinin organizasyonunu üstlendiğini vurguladı.



4 gün süreceği açıklanan serginin, gördüğü yoğun ilgi üzerine 15 Ocak'a kadar uzatıldığını söyleyen Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye akredite Başkonsolosı Su, 2018 baharında yeni eser ve yeni sürprizlerle daha kapsamlı bir sergi düşündüklerini açıkladı.