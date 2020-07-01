Lavanta bahçeleri Pamukkale’ye renk katacak

01 Temmuz 2020

Osman Nuri BOYACI-DENİZLİ

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Akçapınar, Belenardıç ve Kurtluca mahallelerinde lavanta bahçeleri kuruldu. Gözler Mahallesi’nde ise Pamukkale Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Yetiştiriciler Birliği’nin öncülüğünde düzenlenen kursu tamamlayan 80 girişimciye sertifikaları verildi. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Pamukkale’ye gelen ziyaretçilerin, lavanta bahçelerini de gezerek daha çok döviz bırakması amaçlanıyor. İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Turhan Veli Akyol, bölgenin ekoturizm için önemli olduğunu belirterek, Denizli olarak projeyle ekoturizmden pay almak istediklerini söyledi.

Merkezefendi Ziraat Odası Başkamı Hamdi Gemici de, özellikle son birkaç yılda Denizli’de lavanta üretiminin yaygınlaşmaya başladığını söyledi. Her yıl milyonlarca turistin geldiği Pamukkale’nin çevresinin lavanta üretimi için uygun bir iklime sahip olduğunu söyleyen Gemici, “Lavanta sadece ürün olarak değil görsel güzelliğiyle ekoturizm için güçlü bir potansiyel oluşturuyor. Lavanta bahçelerini her yıl binlerce kişi gezip fotoğraf çektiriyor. Pamukkale de bu potansiyeli avantaja dönüştürebilir” dedi.