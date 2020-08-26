Lavanta ile Sakarya'da bal üretiminde çeşitlilik artıyor

26 Ağustos 2020

SAKARYA-DÜNYA

Sakarya, bal üretiminde çeşitliliği artırıyor. 2019 yılı üretiminin bin 500 tonu geçtiği Sakarya’da ilk defa lavanta balı üretimi de yapıldı. Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, Sakarya’da her geçen yıl artan bal üretiminin haricinde bal çeşitliliğini de artırmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Ör, Lavanta balı üretiminin Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirildiğini belirterek şu bilgileri verdi: “Melen İsale Hattı üzerinde yaklaşık 70 kilometre boyunca lavanta, adaçayı, kekik, biberiye, akasya, ıhlamur, melisa, kantoron, kuş burnu ve nane gibi tıbbi ve aromatik türde çiçek ve ağaçların ekimi yapıldı ve bu alandan ilk defa bin 900 kilo lavanta balı üretildi.”

Bal üretimini ve satışlarını artırmak için Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile daha fazla işbirliği ve ortak proje yapmayı hedeflediklerini belirten Ör, “Arıcılarımızın ürettiği balların bir kısmını ‘Bal 54’ markası ile satışa sunması için Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne veriyoruz. Ayrıca arıcılarımıza yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını da Büyükşehir belediyemiz ile birlikte yürütüyoruz. Hedefimiz hem bal üretimini hem de bal çeşitliliğini artırmak” dedi.