Leylek Köyü’nde festival coşkusu

22 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Karacabey’de, Uluslararası Leylek Festivali’nin heyecanı yaşanıyor. Karacabey Belediyesi’nin organizasyonuyla, bu yıl 15’incisi düzenlenen Uluslararası Leylek Festivali, ‘Leylek Köyü’ olarak bilinen Karacabey’e bağlı Eskikarağaç Mahallesi'nde bugün başlıyor.

İlçenin Türkiye ve dünyadaki tanıtımı noktasında en prestijli organizasyonlarından biri olan festivale, Türkiye’den ve dünyanın pek çok yerinden çok sayıda ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Avrupa Leylek Köyleri Birliği’nde yer alarak, Türkiye’nin bu alanda uluslararası arenadaki tek temsilcisi olan Karacabey’de düzenlenecek festivalde, 2 gün boyunca çocuklar için atölyeler, hayvanat bahçesi standı, bando gösterileri, kuş tahnit salonu organizasyonu, kayık turları, survivor parkuru, yerel ürünler standı, köylü pazarı, animasyon aktiviteleri ve uluslararası leylek koşusu gibi etkinlikler yapılacak. 15. Uluslararası Leylek Festivali kapsamında, Ayna Grubu da bir konser verecek.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, tüm vatandaşları festivale davet ederek coşkuya yerinde ortak olma çağrısında bulundu.