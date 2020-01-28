Lif, polimer ve tekstilde Türkiye ihracatının yüzde 5’i Bursa’dan

28 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Uludağ Üniversitesi’nin ev sahipliğini yaptığı 6.Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu Mete Cengiz Kongre Merkezi’nde yapıldı. BUÜ eski rektörü Yusuf Ulcay, sempozyumun açılışındaki konuşmasında, lif, polimer ve tekstil sektöründe Bursa’nın, Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 5’ini karşıladığını söyledi.

Sektörün uluslararası pazarlarda daha sağlıklı ve çevre dostu ürünler arayışı içinde olduğunu ifade eden Ulcay, firmaların kendilerini gelişmelere ve düzenlemelere adapte etmek zorunda olduklarını dile getirdi.

Yusuf Ulcay, sektörün gelişimi ve rekabeti için strateji planının ve Ar-Ge’nin önemine işaret etti. Ulcay, 1 Ocak itibari ile Sanayi Bakanlığı onaylı 4 farklı alanda 1227 Ar-Ge merkezi olduğunu belirterek, “Makine ve teçhizat imalatına ait 179 Ar-Ge merkezinden 28’i, otomotiv yan sanayisine ait 129 Ar-Ge merkezinden 49’u Bursa’da. 112 yazılım üzerine Ar-Ge merkezinin 3’ü, bilgisayar ve iletişim teknolojileri alanında 78 Ar-Ge merkezinden 3’ü, elektrik ve elektronik alanında 78 Ar-Ge merkezinden 2’si Bursa’da bulunuyor. Ancak, savunma sanayisinde Türkiye’de 38 Ar-Ge merkezi var ama Bursa’da hiç yok” diye konuştu.

Ulcay, Lif ve Polimer Araştırmaları Enstitüsü olarak misyonlarının lif, polimer ve tekstil alanında firmaların ve onların araştırmacılarının kendi kurumlarına ve bulundukları topluma sürekli katkı koyabilen bir kurum ve birey olarak hazırlamaya destek vermek olduğunun altını çizdi. Yusuf Ulcay, kurumların ortaklıklar kurmasının ve iş birliği yapmalarının karşılıklı fayda getireceğini vurguladı.