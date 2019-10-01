Limak Enerji, Bursa'da işlem merkezi sayısını artırdı

01 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Yoğun sirkülasyona sahip bölgelerde, müşterilerinin kolay erişim sağlayabileceği lokasyonlarda işlem merkezi sayısını artıran şirketin bu merkezlerinde müşteriler faturalama ve abonelik işlemlerini konforlu bir ortamda ve en hızlı şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Güvenli olarak fatura ödemelerini yapabiliyorlar ve kampanyalardan yararlanabiliyorlar.

Açılışta konuşan Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Bursa’da 40 lokasyonda hizmet verdiklerine dikkati çekerken, bu yeni işlem merkezi ile Mustafakemalpaşa’da 3 farklı işlem merkezi ile müşterilerine ulaşacaklarını söyledi. Aytac, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Son 12 ayın verilerine baktığımızda Mustafakemalpaşa’da yaklaşık 750 yeni konut ve yaklaşık 650 ticari tesis inşaatı tamamlanarak ilk defa elektrik abonesi oldu. 2019 yılı içerisinde eriştiğimiz müşteri sayısı ise 64 bine yükseldi. Bizler de yeni işlem merkezimizi Hamzabey Mahallesi’nde devreye alarak, bölge halkımıza kazandırdık. Müşterilerimiz abonelik yapma ve sonlandırma, bilgi güncelleme, fatura tahsilatı, tarife değişikliği, borç sorgulama, fatura itirazı oluşturma ve bilgi alma gibi işlemlerini bu noktadan güvenle yapabilecekler.”

Limak Enerji olarak, 3 milyon müşterinin gereksinimlerini en iyi şekilde karşılamayı, her türlü istek, öneri ve şikayete saniyelerle ölçülecek sürelerde yanıt verebilmeyi öncelik olarak gördüklerini ifade eden Aytac, bu kapsamda dijital ve fiziksel kanallar üzerindeki projelere hız kesmeden devam ettiklerini aktardı.